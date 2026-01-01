Formel-1-Kalender 2026: wichtige Daten und alle Rennen von März bis Dezember

HQ

Die Formel-1-Saison 2026 wird ein Meilenstein in der Geschichte des Sports sein, da ein neues Regelwerk eingeführt wird – die bisher größte Veränderung, wobei einige Teams bereits daran arbeiten, das Beste aus den neuen Einschränkungen zu machen. Daher ist es schwer, wirklich zu wissen, was einen erwartet, und was 2025 funktioniert hat, funktioniert vielleicht auch 2026 nicht...

Wenn Sie nichts verpassen möchten, hier ist der vollständige Formel-1-Kalender des neuen Jahres, der wie gewohnt vom 8. März in Australien bis zum 6. Dezember in Abu Dhabi stattfindet. Davor gibt es Vorbereitungstests in Sachir vom 11. bis 13. Februar und vom 18. bis 20. Februar. Jedes Team wird seine Autos für 2026 wie üblich in seinem eigenen Tempo vorstellen.

Formel-1-Kalender 2026:



6.–8. März: Australien – Melbourne



13.–15. März: China – Shanghai (Sprint)



27.–29. März: Japan – Suzuka



10.–12. April: Bahrain – Sakhir



17.–19. April: Saudi-Arabien – Dschidda



1.–3. Mai: USA – Miami (Sprint)



22.–24. Mai: Kanada – Montreal (Sprint)



5.–7. Juni: Monaco – Monaco



12.–14. Juni: Spanien – Barcelona-Katalonien



26.–28. Juni: Österreich – Spielberg



3.–5. Juli: Großbritannien – Silverstone (Sprint)



17.–19. Juli: Belgien – Spa-Francorchamps



24.–26. Juli: Ungarn – Budapest



21.–23. August: Niederlande – Zandvoort (Sprint)



4.–6. September: Italien – Monza



11.–13. September: Spanien – Madrid



24.–26. September: Aserbaidschan – Baku



9.–11. Oktober: Singapur - Singapur (Sprint)



23.–25. Oktober: USA – Austin



30. Oktober – 1. November: Mexiko – Mexiko-Stadt



6.–8. November: Brasilien – São Paulo



19.–21. November: USA – Las Vegas



27.–29. November: Katar – Lusail



4.–6. Dezember: Abu Dhabi – Yas Marina



