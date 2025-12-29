Anthony Joshua erleidet leichte Verletzungen und ist in einen tödlichen Autounfall in Nigeria verwickelt

HQ

Anthony Joshua, 36-jähriger Boxer und ehemaliger zweifacher Schwergewichts-Champion, der kürzlich Jake Paul in einem auf Netflix ausgestrahlten Boxkampf durch K.o. besiegte, war in einen tödlichen Autounfall in Nigeria verwickelt, bei dem mindestens zwei Menschen ums Leben kamen. Joshua soll leichte Verletzungen erlitten haben.

Es beginnen Berichte einzutreffen, wobei die Daily Post die ersten Details eines Autounfalls liefert, der sich in Makun, Bundesstaat Ogun, auf einer stark befahrenen Autobahn zwischen Lagos und Ibadan ereignete. Joshua war Berichten zufolge Beifahrer in einem Auto, das mit einem anderen kollidierte, und der Unfall tötete sofort zwei Menschen, wobei Joshua leichte Verletzungen erlitt.

Einige Videos des Unfalls kursieren in den sozialen Medien, wobei Joshua oberkörperfrei in einem Auto sitzt, umgeben von Menschen. Einige Videos zeigen zudem sehr verstörende Bilder von zwei toten Leichen auf der Straße, daher wird bei der Weiterforschung in den sozialen Medien zur Diskretion der Zuschauer empfohlen. Wir werden ein Update geben, falls wir verlässlichere Informationen haben.

Anthony Joshua wurde in Watford, England, als Sohn britisch-nigerianischer Eltern geboren und verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Nigeria. Er hat gesagt, dass er eine starke Verbindung zu Nigeria empfindet und bei seinen Boxkämpfen oft die nigerianische Flagge trägt.