Sportkalender 2026: Die wichtigsten Sportereignisse des Jahres in Fußball, Tennis, F1, Radsport...

Hier sind die wichtigsten Sportereignisse des neuen Jahres: Was werden Sie 2026 sehen?
2026 ist da, und mit dem neuen Jahr ein Kalender voller Sportveranstaltungen, von regelmäßigen Wettbewerben wie dem Tenniskalender über neue Ausgaben besonderer Events wie die Olympischen Winterspiele oder die FIFA-Weltmeisterschaft bis hin zu einigen jährlichen Wettbewerben, die sich neu anfühlen, wie die Formel 1 mit einem völlig neuen Regelwerk.
Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Sportereignisse, die in den nächsten 12 Monaten stattfinden werden:
Beste Sportveranstaltungen des Jahres 2026
Januar 2026
Darts: PDF World Darts Championship Finale (3. Januar)
Rallye: Dakar Rallye (3.–17. Januar)
Wasserball: Herren-Europameisterschaft im Wasserball (10.–25. Januar)
Handball: Europäische Herren-Handballmeisterschaft (15. Januar – 1. Februar)
Tennis: Australian Open (18. Januar – 1. Februar)
MMA: UFC 324: Gaethje vs. Pimblett (24. Januar)
Februar 2026
American Football: Super Bowl LV (8. Februar)
Olympische Winterspiele (6. Februar – 22. Februar)
März 2026
MotoGP: Großer Preis von Thai – Saisonauftakt (1. März)
Winterparalympics 2026 (6.–15. März)
Baseball: World Baseball Classic (5.–17. März)
Formel 1: Großer Preis von Australien – Saisonauftakt (8. März)
Radfahren: Mailand - San Remo (21. März)
April 2026
Radfahren: Tour of Flanders (5. April)
Radfahren: Paris – Roubaix (12. April)
Radsport: La Flèche Wallonne (22. April)
Radsport: Lüttich - Bastogne - Lüttich (26. April)
Mai 2026
Radsport: Giro d'Italia (9.–31. Mai)
Fußball: UEFA Europa League Finale (20. Mai)
Fußball: Finale der UEFA Champions League der Frauen (23. Mai)
Tennis: Roland Garros (24. Mai – 7. Juni)
Fußball: UEFA Conference League Finale (27. Mai)
Fußball: Finale der UEFA Champions League der Herren (30. Mai)
Juni 2026
Fußball: FIFA-Weltmeisterschaft (11. Juni – 19. Juli)
MMA: UFC Weißes Haus (14. Juni)
Tennis: Wimbledon (29. Juni – 12. Juli)
Juli 2026
Radsport: Tour de France (4.–26. Juli)
Fußball: FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (19. Juli)
August 2026
Leichtathletik: Mittelmeerspiele (21. August – 3. September)
Radsport: Vuelta a España (22. August – 13. September)
Tennis: US Open (31. August – 13. September)
September 2026
Basketball: FIBA Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft (4.–13. August)
Radsport: UCI Straßen-Weltmeisterschaften (20.–27. September)
Oktober 2026
Radfahren: Tour durch die Lombardei (10. Oktober)
Rugby: Rugby-League-Weltmeisterschaft (Männer und Frauen) (15. Oktober – 15. November)
Baseball: World Series (23. Oktober)
November 2026
MotoGP: Großer Preis von Valencia – Saisonfinale (22. November)
Tennis: ATP-Finals (15.–22. November)
Tennis: Davis-Cup-Finale (24.–29. November)
Dezember 2026
Handball: Europäische Frauen-Handballmeisterschaft (3.–20. Dezember)
Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi – Saisonfinale (6. Dezember)
