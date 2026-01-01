Sportkalender 2026: Die wichtigsten Sportereignisse des Jahres in Fußball, Tennis, F1, Radsport...

HQ

2026 ist da, und mit dem neuen Jahr ein Kalender voller Sportveranstaltungen, von regelmäßigen Wettbewerben wie dem Tenniskalender über neue Ausgaben besonderer Events wie die Olympischen Winterspiele oder die FIFA-Weltmeisterschaft bis hin zu einigen jährlichen Wettbewerben, die sich neu anfühlen, wie die Formel 1 mit einem völlig neuen Regelwerk.

Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Sportereignisse, die in den nächsten 12 Monaten stattfinden werden:

Beste Sportveranstaltungen des Jahres 2026

Januar 2026

Darts: PDF World Darts Championship Finale (3. Januar)

Rallye: Dakar Rallye (3.–17. Januar)

Wasserball: Herren-Europameisterschaft im Wasserball (10.–25. Januar)

Handball: Europäische Herren-Handballmeisterschaft (15. Januar – 1. Februar)

Tennis: Australian Open (18. Januar – 1. Februar)

MMA: UFC 324: Gaethje vs. Pimblett (24. Januar)

Februar 2026

American Football: Super Bowl LV (8. Februar)

Olympische Winterspiele (6. Februar – 22. Februar)

März 2026

MotoGP: Großer Preis von Thai – Saisonauftakt (1. März)

Winterparalympics 2026 (6.–15. März)

Baseball: World Baseball Classic (5.–17. März)

Formel 1: Großer Preis von Australien – Saisonauftakt (8. März)

Radfahren: Mailand - San Remo (21. März)

April 2026

Radfahren: Tour of Flanders (5. April)

Radfahren: Paris – Roubaix (12. April)

Radsport: La Flèche Wallonne (22. April)

Radsport: Lüttich - Bastogne - Lüttich (26. April)

Mai 2026

Radsport: Giro d'Italia (9.–31. Mai)

Fußball: UEFA Europa League Finale (20. Mai)

Fußball: Finale der UEFA Champions League der Frauen (23. Mai)

Tennis: Roland Garros (24. Mai – 7. Juni)

Fußball: UEFA Conference League Finale (27. Mai)

Fußball: Finale der UEFA Champions League der Herren (30. Mai)

Juni 2026

Fußball: FIFA-Weltmeisterschaft (11. Juni – 19. Juli)

MMA: UFC Weißes Haus (14. Juni)

Tennis: Wimbledon (29. Juni – 12. Juli)

Juli 2026

Radsport: Tour de France (4.–26. Juli)

Fußball: FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (19. Juli)

August 2026

Leichtathletik: Mittelmeerspiele (21. August – 3. September)

Radsport: Vuelta a España (22. August – 13. September)

Tennis: US Open (31. August – 13. September)

September 2026

Basketball: FIBA Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft (4.–13. August)

Radsport: UCI Straßen-Weltmeisterschaften (20.–27. September)

Oktober 2026

Radfahren: Tour durch die Lombardei (10. Oktober)

Rugby: Rugby-League-Weltmeisterschaft (Männer und Frauen) (15. Oktober – 15. November)

Baseball: World Series (23. Oktober)

November 2026

MotoGP: Großer Preis von Valencia – Saisonfinale (22. November)

Tennis: ATP-Finals (15.–22. November)

Tennis: Davis-Cup-Finale (24.–29. November)

Dezember 2026

Handball: Europäische Frauen-Handballmeisterschaft (3.–20. Dezember)

Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi – Saisonfinale (6. Dezember)

Worauf freuen Sie sich 2026 am meisten in der Sportwelt?