Real Madrid erwägt Berichten zufolge, Vinícius Jr. zu verkaufen, um PSGs Vitinha zu verpflichten

Real Madrid erwartet, dass Vinícius Jr. einen neuen Vertrag mit Real Madrid abschließen und über Juni 2027 hinaus bleibt, was der Zeitpunkt ist, an dem sein aktueller Vertrag endet. Da der Spieler jedoch scheinbar ständig mit dem Trainer oder den Fans im Konflikt ist und große Angebote aus Saudi-Arabien kommen, denkt der spanische Klub bereits über einen Plan B nach, falls Vinícius nächsten Sommer noch früher als sonst geht. Und laut Cadena Ser denken sie an einen der Schlüsselspieler aus Paris Saint-Germain.

Laut Quellen, die dem Verein nahestehen, würde der Verein Vinícius nicht für weniger als 100 Millionen Euro verlassen lassen, eine Summe, die dem Klub helfen würde, das Mittelfeld zu stärken – eine Position, die seit dem Abgang von Toni Kroos und Luka Modric am meisten gelitten hat. Und der Verein schaut auf Vitinha, einen der Schlüsselspieler für Luis Enrique und das Champions-League-Siegerteam, das derzeit als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt gilt.

Eine andere Quelle berichtet Cadena Ser, dass Vitinha zwar seinen Vertrag mit PSG bis 2030 verlängert hat, aber ein Kaufvertrag möglich ist, wenn der französische Klub den Preis festlegt. Ein Preis, der für keinen Club erreichbar wäre, wenn er nicht gleichzeitig mit einem ähnlich großen Verkauf stattfindet... wie Vinícius zu Saudi-Arabien.

Doch dieser mögliche Deal bleibt abzuwarten: Er hängt jetzt größtenteils von Vinícius ab, von seiner Neigung, eine neue Vereinbarung mit dem Verein zu treffen, und einer notwendigen Verbesserung seines Spiels, was selbst im Bernabéu zu Buhrufen und Pfiffen geführt hat...