Vinícius Jr. ändert das Instagram-Profilbild, nachdem er im Bernabéu ausgebuht wurde

Real Madrid beendete das Jahr 2025 mit einem Sieg gegen Sevilla und Kylian Mbappé, der einen Rekord von Cristiano Ronaldo ausglich. Das Spiel endete jedoch früher für Vinícius Jr., der in der 82. Minute ausgewechselt wurde... und wurde von den Real-Madrid-Fans im Bernabéu mit einer Mischung aus Buhrufen und Applaus empfangen.

Viele Leute applaudierten ihm, sicher, aber die Buhrufe waren deutlich hörbar... und der brasilianische Spieler mochte sie nicht, da er Stunden nach dem Spiel sein Instagram-Profilbild änderte. Vini Jr. hatte früher ein Profilbild, das das Trikot von Real Madrid trug, aber jetzt zeigt sich sein Profilbild mit einem brasilianischen Trikot.

Vinícius schickte auch nach einem Spiel den üblichen Post, ohne etwas außer "... ". In den Kommentaren erhielt er Unterstützung von aktuellen und ehemaligen Teamkollegen wie Mbappé, Bellingham, Lucas Vázquez und Marcelo.

Die Gründe, warum die Real-Madrid-Fans Vinícius ausgebuht haben

Nach dem Spiel gegen Sevilla hat Vinícius Jr. 17 Spiele ohne Tor verbracht: Seine letzten Tore erzielte er einen Doppelpack gegen Villarreal am 4. Oktober. Seitdem hat er jedoch drei Vorlagen gegeben und zwei Tore aberkannt.

Ein weiterer Grund, warum die Fans so wütend sind, ist, dass er Anfang dieser Woche von den Kameras lachend auf der Bank erwischt wurde, als der Drittligist Talavera ein spätes Tor erzielte, das Real Madrid bei der Copa del Rey Runde der letzten 32 fast in ernsthafte Schwierigkeiten brachte, die Madrid knapp mit 3:2 gewann.

Real Madrid kehrt am 4. Januar 2026 gegen Betis ins Spiel zurück, gefolgt von einem weiteren Derby gegen Atlético de Madrid im Halbfinale des Supercups.