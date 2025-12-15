Danish National in Warhammer AOS bekommt neuen Hauptsponsor

HQ

Falls du jemals Zweifel hattest: Das Warhammer-Hobby hat ein Niveau erreicht, an dem es nicht mehr in schmutzigen Kellern stattfindet und nun vollständige öffentliche Veranstaltungen beherbergen kann.

Das Warhammer-Spiel Age of Sigmar ist eine relativ neue Ergänzung des Universums, hat aber einen starken Popularitätsanstieg erlebt – so sehr, dass Weltmeisterschaften schon eine Weile existieren.

Dänemark dominiert in dieser Hinsicht eher und hat in den letzten fünf Jahren dreimal gewonnen, und die Nationalmannschaft hat ein Popularitätsniveau erreicht, bei dem sie einen großen Sponsoringvertrag mit einer der größten Marken der Miniaturmalere, The Army Painter, sichern konnte, der den Hauptsponsor für das neu entworfene Trikot der Nationalmannschaft übernehmen wird.

Wie bei jedem Fußballteam können die Fans natürlich ihr eigenes Team kaufen, es aber auch mit ihrem eigenen Namen anfertigen lassen.

Wir werden diese Entwicklung in der Tabletop-Gaming-Community mit Freude verfolgen, denn sie hat im Laufe der Jahre so viele großartige Franchises für die Welt des Videospiels beschert, vielleicht wird Tabletop-Gaming eines Tages ein Mainstream-Sport sein – aber wir bezweifeln es.