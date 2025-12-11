Leo Messi wird Indien für eine "GOAT Tour" besuchen, bei der eine 21 Meter hohe Statue enthüllt wird

HQ

Leo Messis Spielplan endet nicht, selbst nach dem Gewinn des MLS Cups. Der argentinische Star eröffnete kürzlich den "Messi Cup" in Miami, einen Vereinswettbewerb für U-16-Teams, und wird nun vom 13. bis 15. Dezember zu einer dreitägigen "GOAT-Tour" nach Indien reisen, bei der er Kolkata, Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi besuchen wird. Es wird Messis zweiter Besuch in Indien sein, der erste war 2011.

Während seiner Reise wird Messi laut India Today den indischen Premierminister Narendra Modi, mehrere Ministerpräsidenten sowie mehrere Prominente treffen.

Fans können Tickets für verschiedene Aktivitäten erwerben, um einen von Messis öffentlichen Auftritten zu sehen (darunter ein Freundschaftsspiel mit Prominenten, eine wohltätige Modenschau, eine Auktion von Erinnerungsstücken von der Weltmeisterschaft 2022 und musikalische Darbietungen). Auf der Tour wird er von seinen Teamkollegen von Inter Miami, Rodrigo de Paul und Luis Suárez, begleitet. Tickets werden im Durchschnitt für 4.500 indische Rupien verkauft, was 42 Euro entspricht, aber in Mumbai sind sie doppelt so teuer.

Vielleicht der auffälligste Aspekt der "GOAT Tour" ist die Enthüllung einer riesigen Statue, 70 Fuß bzw. 21,33 Meter hoch, die am Samstag in Kolkata enthüllt wird, nachdem sie von einem Team von 45 Personen innerhalb von 27 Tagen errichtet wurde.