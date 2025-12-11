Oklahoma City Thunder stellt den Rekord der Warriors für einen 25-Spiele-Start ein und erreicht das NBA-Cup-Halbfinale

HQ

Oklahoma City Thunder steht nach einem überzeugenden 138:89-Sieg gegen die Phoenix Suns im NBA-Cup-Halbfinale. Die amtierenden NBA-Champions sind mit Abstand das beste Team dieses Jahres und haben in 25 Spielen nur eine Niederlage hingenommen.

Ihre Bilanz von 24-1 entspricht bereits dem besten 25-Spiele-Saisonstart in der NBA-Geschichte, einem Rekord, den die Golden State Warriors in der Saison 2015-16 gehalten haben. Und der MVP des letzten Jahres, Shai Gilgeous-Alexander, erzielte 28 Punkte – sein 96. Spiel in Folge mit über 20 Punkten – ein Rekord, der nur von Wilt Chamberlain (126 Spiele) für die längste Punkteserie von +20 Punkten in der Ligageschichte eingestellt wurde.

Da die NBA-Cup-Spiele für die reguläre Saison zählen (außer dem Finale), verlängert ihr Sieg gestern Abend ihre hervorragende Bilanz und bringt die San Antonio Spurs in eine heikle Lage, die die Los Angeles Lakers mit 132:119 besiegten und sich den anderen Halbfinalplatz sichern.

Nun ist alles bereit für das "Final Four" des NBA Cups, das Mini-Turnier, das im Dezember festgelegt wird, ohne großen wirklichen Wert, außer dass sie während der Spitzenphase der NFL-Saison mehr Zuschauer in die USA bringen.

NBA-Cup-Halbfinalzeiten in Europa und wie man sie sieht:



Orlando Magic gegen New York Knicks: 23:30 CET, 22:30 GMT am Samstag, den 13. Dezember



Oklahoma City Thunder gegen San Antonio Spurs: 15:00 Uhr CET, 14:00 Uhr GMT am Sonntag, 14. Dezember



Endgültigkeit: 14:30 Uhr MEZ, 1:30 Uhr GMT am Mittwoch, den 17. Dezember



Verfolgst du dieses Jahr die NBA? Denken Sie daran, dass einige Spiele weltweit auf Amazon Prime Video verfügbar sind, einschließlich aller NBA-Cup-Spiele.