Pep Guardiola reagiert auf Gerüchte, dass Xabi Alonso von Real Madrid entlassen wird, falls er heute Abend verliert,

Xabi Alonso und Pep Guardiola treffen heute Abend zum ersten Mal als Trainer aufeinander: Real Madrid richtet im Bernabéu in der Champions League ein Duell gegen Manchester City aus, und es wird gemunkelt, dass das Schicksal von Alonso als Trainer von Real Madrid vom Ausgang dieses Spiels abhängt. Eine Niederlage könnte zum abrupten Ausscheiden des ehemaligen Bayer-Leverkusen-Trainers führen, nach einer Serie schlechter Ergebnisse in den letzten Wochen (drei Unentschieden und zwei Niederlagen).

Alonso und Guardiola haben eine gemeinsame Geschichte, denn Alonso arbeitete einst unter Guardiolas Leitung bei Bayern München. Tatsächlich war es Guardiola, der Alonso persönlich überzeugte, Real Madrid im Sommer 2014 zu verlassen, direkt nach dem Gewinn der Champions League. Guardiola war später stolz darauf, einigen seiner Spieler zu helfen, Manager zu werden: "Wenn ich einem Spieler helfen kann, in Zukunft Trainer zu werden und etwas zu seiner Entwicklung beitragen kann, bin ich glücklich. Johan und andere haben es für mich getan, und meine Verpflichtung ist es, es jetzt für die Spieler zu tun", sagte Guardiola in einem Buch von Martí Perarnau (über El País).

Daher wurde Guardiola, als er den Presseraum des Bernabéu besuchte, nach Alonso befragt. Und er sagte scherzhaft, dass er "mit seinem eigenen Pipi machen sollte", ein katalanischer Ausdruck, der bedeutet, dass er seine eigenen Entscheidungen treffen sollte.

"Du fragst mich nach Xabis Zukunft, und ich wünsche ihm nur das Beste aus Respekt vor ihm, aber das ist eine Antwort, die ich nicht kenne. Du bist derjenige, der die Wahrheit kennt; Ich tue nicht. Ich bin sehr weit davon entfernt.

Ich bin nicht drinnen; Ich weiß nicht, ob die Spieler bei ihm sind oder nicht. Hierarchie bedeutet letztlich Macht. Wenn der Vorstand es dem Trainer geben will, wird er es haben, und wenn sie es den Spielern geben wollen, dann bekommen sie es", sagte er.

Guardiola sagte jedoch, dass er nicht mit den Leuten übereinstimmt, die sagen, Real Madrid sei derzeit am verwundbarsten. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich nicht mit Florentino gesprochen habe, noch hat er mir gesagt, dass morgen sein letzter Kampf sein wird, falls er verliert. Ihr macht alle viele Annahmen, und das ist etwas, das wir alle durchmachen. Aber ich verstehe, dass Xabi die Kontrolle über die Situation hat, er weiß, wie das alles funktioniert, und ich weiß, was für einen Gegner wir zu erwarten haben. Um Real Madrid in diesem Wettbewerb zu schlagen, reicht es nicht, nur besser zu sein, man muss viel besser sein."