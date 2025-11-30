Leo Messi und Thomas Müller treffen im MLS Cup zwischen Inter Miami und Vancouver Whitecaps aufeinander

HQ

Die Weltmeister Lionel Messi und Thomas Müller treffen nächste Woche im MLS Cup aufeinander, nachdem ihre Teams am vergangenen Samstag die Trophäen in ihren jeweiligen Konferenzen gewonnen haben.

Inter Miami deklassierte New York City mit 5:1 und gewann in der East Conference, mit einem Hattrick des argentinischen Spielers Tadeo Allende und Vorlagen von Jordi Alba und Sergio Busquets, die nach Saisonende zurücktreten werden, vielleicht mit dem schwer fassbaren MLS-Cup-Pokal, den Inter Miami nie gewonnen hat. Leo Messi bereitete zudem ein Tor vor und legte damit seinen 405. Assist hinzu und brach damit den Rekord als bester Vorlager der Geschichte.

Unterdessen besiegten die Vancouver Whitecaps San Diego FC mit 3:1 und erreichten damit erstmals das MLS-Cup-Finale. Sie sind außerdem fünfmaliger Meister der kanadischen Meisterschaft und haben Thomas Müller erst vor sechs Monaten verpflichtet. Der 36-Jährige verließ Bayern München nach 17 Jahren als ablösefreier Spieler, und ist wieder ein Spiel davon entfernt, seinen rekordverdächtigen 36-Pokal zu gewinnen.

Thomas Müller spielt gerne gegen den "größten Spieler unseres Spiels"

"Es geht nicht um Messi gegen Thomas Müller, sondern um Miami gegen die Whitecaps", sagte Müller und betonte, dass er für Vancouver viel weniger zentral ist als Messi für Miami. Dennoch ist die Tatsache, dass zwei Weltmeister (Deutschland gewann 2014, Argentinien 2022) im MLS-Saisonfinale aufeinandertreffen werden, nicht unbemerkt geblieben und wird den am meisten erwarteten und wahrscheinlich meistverfolgten MLS Cup der Geschichte sein.

"Wenn man so ein Duo hat, schauen mehr Leute zu", fuhr Müller fort. "Wenn mehr Leute zuschauen, ist der Wert auch für dich als Spieler, als Einzelspieler, für dein Team und auch für dein Team viel größer", sagte die Bayern-München-Legende.

Wann findet der MLS Cup zwischen Inter Miami und Vancouver Whitecaps statt?

Inter Miami und Vancouver Whitecaps treffen nächste Woche, Samstag, den 6. Dezember, um 20:30 Uhr MET um 19:30 GMT im Chase Stadium in Miami aufeinander.

Wirst du den MLS Cup zwischen Inter Miami und Vancouver Whitecaps schauen?