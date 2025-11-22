Yuki Tsunoda enthüllt seinen Lieblings-Anime, den man während der langen Flüge zu den Formel-1-Rennen am Stück anschauen kann

HQ

Yuki Tsunoda, der japanische Formel-1-Fahrer von Red Bull Racing und jetziger Max-Verstappen-Teamkollege seit seiner Beförderung zum Nachfolger von Liam Lawson im März 2025, hat zur wachsenden Popularität des Sports in Japan beigetragen, hat aber mit seiner Persönlichkeit die Herzen von F1-Fans weltweit gewonnen. Und während der Pressekonferenzen vor dem Grand Prix von Las Vegas an diesem Wochenende ist er für viele Anime-Fans sicherlich noch sympathischer geworden.

Tsunoda wurde nach seiner Liebe zum Anime gefragt, und er war sichtlich glücklich, als er das sagte: "Danke! Zum Schluss die schöne, frische Frage. Ich mag One Piece und One-Punch Man, habe kürzlich Black Clover und Demon Slayer gesehen."

Man könnte meinen, dass Yuki Tsunoda als Formel-1-Fahrer nicht viel Freizeit hat. Aber obwohl das stimmt, bedeutet Formel-1-Fahrer auch viele Flugstunden um die Welt, und genau dann kann Tsunoda seinen Lieblingsanime am Stück durchschauen.

Tatsächlich, wie Motorsport anmerkt, liebt auch sein ehemaliger Teamkollege bei Racing Bulls, Isack Hadjar, Anime und kauft häufig Manga aus Japan, wobei Hunter x Hunter einer seiner Favoriten ist, wie er Sky Sports erzählte.

Yuki Tsunodas Zukunft in der Formel 1 nach 2025 ist ungewiss

Leider hat Tsunoda seine beste Saison nicht erlebt und liegt derzeit auf Platz 17 von 21 in der Formel-1-Tabelle mit 28 Punkten. In dieser Saison stehen noch drei Rennen vor und sein Vertrag bei Red Bull endet am Jahresende; es ist unklar, ob sein Vertrag verlängert wird und er 2026 auf dem Startgrid fortgesetzt wird.