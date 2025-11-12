Valve kündigt Konsolenkonkurrenten Steam Machine an

HQ

Es gab Gerüchte, dass Valve heute in Form von neuen Ankündigungen ernsthafte Wellen schlagen würde, wobei einige darauf hindeuteten, dass Half-Life 3 ein Teil der Enthüllungen sein würde. Obwohl es noch keine Neuigkeiten über dieses sehr lang erwartete Spiel gibt, hat Valve stattdessen eine neue Idee vorgestellt, die den gesamten Konsolenmarkt in zwei Teile knacken könnte.

Die Steam Machine wurde enthüllt, wobei es sich im Wesentlichen um einen Mini-PC mit kleinem Formfaktor handelt. Es ist als Alternative zu einer Konsole auf Ihrer Unterhaltungseinheit oder sogar als Ersatz für einen Gaming-PC konzipiert, und laut Valve selbst ist das Ziel des Gadgets "leistungsstarkes PC-Gaming leicht gemacht, in einem kleinen und mächtigen Paket".

Das Steam Machine läuft auf SteamOS und verfügt über eine spezielle Verification -Seite wie Steam Deck, die erklärt, ob ein Spiel für dieses neue System optimiert und verfeinert wurde. Valve fügt hinzu, dass es eine "Plug-and-Play-Benutzererfahrung bietet, während die Leistung und Flexibilität eines PCs erhalten bleibt". Das bedeutet, dass Sie tatsächlich Ihre eigenen Apps auf dem Gerät installieren oder sogar das Betriebssystem ganz austauschen können.

Zu den wichtigsten Elementen der Hardware gehören ein Formfaktor, der sich über einen 6-Zoll-Würfel erstreckt, ein 4K/60FPS-Gameplay dank einer benutzerdefinierten AMD-Desktop-CPU und GPU, Speicheroptionen mit 512 GB und 2 TB, Wi-Fi 6E-Konnektivität und Bluetooth 5.3-Unterstützung, Anschlüsse für DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, ein USB-C und vier USB-A. Und es hat auch kein Netzteil, da das Netzteil in das Design integriert ist. Es gibt einen LED-Streifen, der einige hilfreiche visuelle Hinweise liefert, und obwohl er für den Steam Controller gemacht ist, merkt Valve an, dass er auch großartig ist, um Spiele entweder auf VR (wie auf dem neuen System, das angekündigt wurde) oder den Steam Deck zu streamen.

Wie in den tatsächlichen technischen Daten angegeben, können Sie diese unten sehen.

Allgemein

CPU



Semi-Custom AMD Zen 4 6C / 12T - bis zu 4,8 GHz, 30W TDP



GPU



Semi-Custom AMD RDNA3 28CUs - 2,45 GHz maximaler Dauertakt, 110 W TDP



WIDDER



16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM



Macht



Internes Netzteil, Wechselstrom 110-240V



Lagerung

Zwei Steam Machine-Modelle:



512 GB NVMe-SSD



2 TB NVMe-SSD



Beide Modelle verfügen über einen Hochgeschwindigkeits-microSD-Kartensteckplatz.

Konnektivität

Wi-Fi (Wi-Fi)



2x2 Wi-Fi 6E



Bluetooth



Bluetooth 5.3 dedizierte Antenne



Dampfregler



Integrierter 2,4 GHz Steam Controller Wireless Adapter



E/A

Zeigt



DisplayPort 1.4



Bis zu 4K @ 240Hz oder 8K@60Hz



Unterstützt HDR, FreeSync und Daisy-Chaining



HDMI 2.0



Bis zu 4K @ 120Hz



Unterstützt HDR, FreeSync und CEC



USB



Zwei USB-A 3.2 Gen 1-Anschlüsse an der Vorderseite



Zwei USB-A 2.0 High-Speed-Anschlüsse auf der Rückseite



Ein USB-C 3.2 Gen 2-Anschluss auf der Rückseite



Vernetzung



Gigabit-Ethernet



LED-Streifen



17 individuell adressierbare RGB-LEDs für Systemstatus und Anpassbarkeit



Größe und Gewicht

Größe



152 mm hoch (148 mm ohne Füße), 162,4 mm tief, 156 mm breit



Gewicht



2,6 kg



Software

Betriebssystem



SteamOS 3 (Arch-basiert)



Desktop



KDE-Plasma



Es gibt kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber wir erwarten 2026, und es wurden auch keine Preisinformationen bekannt gegeben, aber Sie können einen Blick auf die Steam Machine unten werfen.