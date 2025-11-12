Valve kündigt Konsolenkonkurrenten Steam Machine an
Das schicke Mini-PC-Gerät läuft auf SteamOS und ist als Konsolenalternative und eine weitere PC-Option konzipiert.
Es gab Gerüchte, dass Valve heute in Form von neuen Ankündigungen ernsthafte Wellen schlagen würde, wobei einige darauf hindeuteten, dass Half-Life 3 ein Teil der Enthüllungen sein würde. Obwohl es noch keine Neuigkeiten über dieses sehr lang erwartete Spiel gibt, hat Valve stattdessen eine neue Idee vorgestellt, die den gesamten Konsolenmarkt in zwei Teile knacken könnte.
Die Steam Machine wurde enthüllt, wobei es sich im Wesentlichen um einen Mini-PC mit kleinem Formfaktor handelt. Es ist als Alternative zu einer Konsole auf Ihrer Unterhaltungseinheit oder sogar als Ersatz für einen Gaming-PC konzipiert, und laut Valve selbst ist das Ziel des Gadgets "leistungsstarkes PC-Gaming leicht gemacht, in einem kleinen und mächtigen Paket".
Das Steam Machine läuft auf SteamOS und verfügt über eine spezielle Verification -Seite wie Steam Deck, die erklärt, ob ein Spiel für dieses neue System optimiert und verfeinert wurde. Valve fügt hinzu, dass es eine "Plug-and-Play-Benutzererfahrung bietet, während die Leistung und Flexibilität eines PCs erhalten bleibt". Das bedeutet, dass Sie tatsächlich Ihre eigenen Apps auf dem Gerät installieren oder sogar das Betriebssystem ganz austauschen können.
Zu den wichtigsten Elementen der Hardware gehören ein Formfaktor, der sich über einen 6-Zoll-Würfel erstreckt, ein 4K/60FPS-Gameplay dank einer benutzerdefinierten AMD-Desktop-CPU und GPU, Speicheroptionen mit 512 GB und 2 TB, Wi-Fi 6E-Konnektivität und Bluetooth 5.3-Unterstützung, Anschlüsse für DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, ein USB-C und vier USB-A. Und es hat auch kein Netzteil, da das Netzteil in das Design integriert ist. Es gibt einen LED-Streifen, der einige hilfreiche visuelle Hinweise liefert, und obwohl er für den Steam Controller gemacht ist, merkt Valve an, dass er auch großartig ist, um Spiele entweder auf VR (wie auf dem neuen System, das angekündigt wurde) oder den Steam Deck zu streamen.
Wie in den tatsächlichen technischen Daten angegeben, können Sie diese unten sehen.
Allgemein
CPU
- Semi-Custom AMD Zen 4 6C / 12T - bis zu 4,8 GHz, 30W TDP
GPU
- Semi-Custom AMD RDNA3 28CUs - 2,45 GHz maximaler Dauertakt, 110 W TDP
WIDDER
- 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM
Macht
- Internes Netzteil, Wechselstrom 110-240V
Lagerung
Zwei Steam Machine-Modelle:
- 512 GB NVMe-SSD
- 2 TB NVMe-SSD
Beide Modelle verfügen über einen Hochgeschwindigkeits-microSD-Kartensteckplatz.
Konnektivität
Wi-Fi (Wi-Fi)
- 2x2 Wi-Fi 6E
Bluetooth
- Bluetooth 5.3 dedizierte Antenne
Dampfregler
- Integrierter 2,4 GHz Steam Controller Wireless Adapter
E/A
Zeigt
- DisplayPort 1.4
- Bis zu 4K @ 240Hz oder 8K@60Hz
- Unterstützt HDR, FreeSync und Daisy-Chaining
HDMI 2.0
- Bis zu 4K @ 120Hz
- Unterstützt HDR, FreeSync und CEC
USB
- Zwei USB-A 3.2 Gen 1-Anschlüsse an der Vorderseite
- Zwei USB-A 2.0 High-Speed-Anschlüsse auf der Rückseite
- Ein USB-C 3.2 Gen 2-Anschluss auf der Rückseite
Vernetzung
- Gigabit-Ethernet
LED-Streifen
- 17 individuell adressierbare RGB-LEDs für Systemstatus und Anpassbarkeit
Größe und Gewicht
Größe
- 152 mm hoch (148 mm ohne Füße), 162,4 mm tief, 156 mm breit
Gewicht
- 2,6 kg
Software
Betriebssystem
- SteamOS 3 (Arch-basiert)
Desktop
- KDE-Plasma
Es gibt kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber wir erwarten 2026, und es wurden auch keine Preisinformationen bekannt gegeben, aber Sie können einen Blick auf die Steam Machine unten werfen.