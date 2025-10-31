Zverev auf dem Weg von Sinner und der Nummer 1 der Welt: So sehen Sie das Finale des Paris Masters an diesem Wochenende

HQ

Das vorletzte große ATP-Turnier des Jahres, das Paris Masters 1.000, endet an diesem Wochenende mit Halbfinalen und Finale, und es könnte große Veränderungen in der Rangliste mit sich bringen, da Jannik Sinner nach dem frühen Ausscheiden von Carlos Alcaraz wieder die Nummer 1 der Welt werden könnte. Sein Titel als Nummer 1 der Welt könnte jedoch nur noch ein paar Wochen dauern, bevor die ATP Finals anstehen.

Bevor er jedoch darüber nachdenkt, ist Sinner verpflichtet, die beiden anstehenden Spiele zu gewinnen: das Halbfinale und das Finale. Und morgen trifft er nach den Vienna Open in der vergangenen Woche zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf Alexander Zverev, die Nummer 3 der Welt. In diesem Spiel schlug Sinner den Deutschen, aber es war sehr knapp: 3:6, 6:3, 7:5. Kann Zverev den Italiener dieses Mal endlich besiegen?

Halbfinale der Paris Masters 2025



Felix Auger-Aliassime vs. Alexander Bublik: 14:30 Uhr MEZ



Jannik Sinner vs. Alexander Zverev: 19:00 Uhr MEZ



Das Finale des Paris Masters findet am Sonntag, den 2. Oktober um 12:30 Uhr MEZ, 11:30 Uhr GMT statt. Wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen?