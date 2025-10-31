Eric Olhats, ehemaliger Mentor von Antoine Griezzman, drohen zehn Jahre Gefängnis wegen sexueller Übergriffe auf Minderjährige

HQ

Eric Olhats, ehemaliger Fußballscout und Mentor von Atlético de Madrid und dem französischen Nationalspieler Antoine Griezmann, drohen zehn Jahre Gefängnis wegen sexueller Übergriffe auf Minderjährige und des Besitzes pornografischer Bilder. Er wird sich am kommenden Dienstag, dem 4. November, vor dem Strafgericht von Bayonne verantworten müssen und befindet sich seit Juli in Untersuchungshaft.

Olhats, der Antoine Griezmann entdeckte, als er 13 Jahre alt war, wurde im Mai 2022 verhaftet, nachdem ihm vorgeworfen wurde, in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren, als er für einen Fußballverein in Bayonne arbeitete, Minderjährige sexuell missbraucht zu haben.

Wie RMC Sport berichtete, wurde Olhats gegen Kaution freigelassen, kehrte aber im Juli 2025 ins Gefängnis zurück, als er gegen sein Verbot verstieß, sich Minderjährigen zu nähern, als er sich einem Vater und seinen beiden Kindern näherte und ihm sagte, dass er junge Spieler rekrutierte, sich aber weigerte, seinen Namen zu nennen.

Griezmann lebte sechs Jahre lang mit Olhats im selben Haus, als Griezmann 13 Jahre alt war, und der Scout war maßgeblich daran beteiligt, dass Griezmann seinen ersten Transfer zu Atlético Madrid sicherte, wo der Franzose, der auch Weltmeister ist, Rekorde als bester Torschütze des Klubs gebrochen hat. Ihre Beziehung endete 2017, als der Scout nicht an der Hochzeit des Spielers teilnahm. Griezmann, der bereits 2022 von der Polizei verhört wurde, sagte, zwischen ihnen sei nichts passiert.