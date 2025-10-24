Halo: Combat Evolved-Remake für 2026 bestätigt

HQ

Gerüchte über ein Remaster oder Remake von Halo: Combat Evolved machten bereits die Runde, als Xbox-Chef Phil Spencer das diesjährige Xbox Games Showcase beendete, indem er uns sagte, dass wir im Jahr 2026 "die Rückkehr eines Klassikers, der uns von Anfang an begleitet hat", erwarten können. Und es ist verständlich, dass die Halo Studios bestätigt haben, dass sie bei der Halo-Weltmeisterschaft mehr über zukünftige Halo-Spiele enthüllen werden, und es ist verständlich, dass die Fans aufgeregt waren. Jetzt ist es an der Zeit zu sehen, worauf wir gewartet haben.

Halo Studios hat bestätigt, dass das Halo-Remake Halo: Campaign Evolved heißt und gleichzeitig auf PC, PS5 und Xbox Series im Jahr 2026 erscheinen wird. Wenn der Titel es nicht klar gemacht hat, wird dieses Remake den Multiplayer nicht enthalten, aber es gibt viele aufregende und großartige Neuigkeiten, um das auszugleichen.

Das Gameplay und die Filmsequenzen wurden komplett überarbeitet, mit neuer Unreal Engine 5-Grafik, besseren Animationen, überarbeiteter Musik und neu aufgenommenen Voicelines. Diese Dinge können alle zusammen mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus auf allen Plattformen genossen werden (es unterstützt sogar Cross-Progression) und das Gameplay wurde optimiert, um mit neueren Spielen der Serie mithalten zu können. Letzteres beinhaltet die Fähigkeit, zu sprinten, Fahrzeuge zu entführen und zu zerstören, alle Arten von Waffen aufzuheben und einige kleine Änderungen an einigen Levels (in der Pressemitteilung wird die Bibliothek erwähnt), um sie angenehmer zu gestalten.

Apropos Levels: Das Remake wird auch 3 völlig neue Missionen enthalten, die vor dem Start des Originalspiels angesiedelt sind. Das bedeutet mehr Story mit neuen Freunden und Feinden in neuen Umgebungen. Wir werden mehr über all diese Dinge erfahren, wenn die Veröffentlichung näher rückt.

Klingt gut? Ich habe immer gesagt, dass es immer besser ist, etwas in Aktion zu sehen, und Halo Studios stimmt dem zu. Sie haben uns einen 13-minütigen Durchlauf der neuen Version von The Silent Cartographer gegeben, den ihr euch unten ansehen könnt, zusammen mit dem Enthüllungstrailer und der Diskussionsrunde, in der ihr tiefer in die Verbesserungen und Änderungen eintaucht, die in Halo: Campaign Evolved irgendwann im nächsten Jahr auf euch warten.

