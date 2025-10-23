Eine Schwester der Schlacht wird sich Warhammer 40,000: Boltgun II anschließen

HQ

Wir haben einen neuen Blick auf Warhammer 40,000: Boltgun II als Teil des Galaxien-Schaukastens geworfen und einen neuen spielbaren Helden enthüllt, der sich gegen Ketzer und Dämonen stellen wird, wenn Malum Caedo eine Pause braucht.

Neben unserem kettenschwertschwingenden, übermächtigen Space Marine werden wir auch als Mitglied der Adetpta Sororitas, auch bekannt als die Schwestern der Schlacht, in der Fortsetzung von Boltgun spielen können. Bewaffnet mit einer Bolzenpistole und einem Elektroschwert wird sie Ketzer in Scharen niederstrecken. Verräter-Gardisten, Kultisten und sogar Chaos Space Marines werden am Ende ihrer Klinge in blutige Brocken gesprengt.

Es ist derzeit nicht bekannt, wie viel Zeit des Spiels wir mit diesem neuen Helden verbringen werden, aber es wird Fans des ursprünglichen vermissten Malum Caedo geben, wenn er für immer verschwunden ist. Da Warhammer 40,000: Boltgun II eine verzweigte Erzählkampagne hinzufügt, stellen wir uns vor, dass wir wählen können, wie viel Zeit wir mit einem unserer Helden verbringen. Egal, in wen wir spielen, wir wissen, dass es ein schlechter Tag ist, ein Feind des Imperiums zu sein.