NBA kommt zu Amazon Prime Video: Welche Spiele Sie ohne zusätzliche Kosten sehen können

Die NBA 2025/26 beginnt am morgigen Mittwoch, 22. Oktober, mit dem Spiel Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets (01:30 Uhr, 00:30 Uhr BST) und den Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warrios (04:00 Uhr MEZ, 03:00 Uhr BST). Diese beiden Spiele sind NICHT im Amazon Prime Video-Deal mit der NBA enthalten, aber viele andere schon.

Dies ist auf eine komplette Umstrukturierung der NBA-TV-Rechte zurückzuführen, die in den USA begann und mit dem Ende des Deals zwischen der Basketball-Liga und TNT Sports nach 36 Jahren endete. Stattdessen verkaufte die NBA ihre Rechte an eine Mischung von Unternehmen: ABC/ESPN, ABC/ESPN, NBC/Peacock, die sich im Besitz von Universal befinden, und Amazon Prime Video. In den USA müssen die Zuschauer im Grunde täglich auf verschiedene Kanäle und Streaming-Dienste wechseln, um sich über ihre Lieblingsteams zu informieren. Aber wie sieht es international aus?

Mit dem Deal, der bis zur Saison 2035/36 läuft, wird Amazon ein Paket von Spielen anbieten, die international auf Prime Video zu sehen sind. In den USA wird Prime Video 66 Spiele der regulären Saison und eine Auswahl von Play-off-Spielen und Sonderspielen wie dem NBA Cup oder den Conference Finals übertragen.

Weltweit werden durch dieses Paket 20 weitere Spiele, eine Conference Finals-Serie pro Jahr und die NBA Finals in geraden Jahren (einschließlich 2026) hinzugefügt. Insgesamt 87 Spiele der regulären Saison, die NBA-Cup-Finals, Play-in-Spiele, ein Drittel der Erst- und Zweitrundenspiele, Play-off-Spiele, ein Conference-Finale und die Gesamtheit der NBA-Finals 2026. All das ist im regulären Prime Video-Abonnement enthalten, ohne zusätzliche Kosten.

Die ersten Spiele, die auf Prime Video verfügbar sind, sind New York Knicks gegen Boston Celtics (13:30 Uhr, 00:30 Uhr BST) und Minnesota Timberwolves gegen Los Angeles Lakers (04:00 Uhr, 03:00 Uhr BST) am Samstag, 25. Oktober.

Andere NBA-Sender in Europa

Das Prime Video NBA-Paket ist international in Ländern wie Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Großbritannien und Irland erhältlich. In den restlichen Gebieten kann es Unterschiede geben, also schaut bitte bei euren lokalen Sendern vorbei, wenn ihr daran interessiert seid, NBA zu sehen.

Gleichzeitig bietet Amazon nur ein bedeutendes, aber noch unvollständiges Paket an NBA-Spielen an. Wie im Fall der USA werden die restlichen Spiele auf andere Sender aufgeteilt.

In Spanien wird Movistar Plus (ehemals Canal+) zum ersten Mal seit 30 Jahren nicht Eigentümer der NBA sein und stattdessen auf DAZN (über ein kostenpflichtiges Abonnement) verfügbar sein. In Großbritannien wird Sky Sports weiterhin einige NBA-Spiele übertragen.

Wenn Sie jedoch das Komplettpaket wünschen, ist der beste und einzige Weg das Abonnement NBA League Pass, das international verfügbar ist (prüfen Sie Ihre lokale Verfügbarkeit). In Europa kostet es 15,99 Euro pro Monat (regulärer Plan), 19,99 Euro (Premium). Die gute Nachricht ist, dass Amazon Prime Video als Hub fungieren wird, an dem du auf jedes Abonnement zugreifen kannst (z. B. DAZN in Spanien sowie League Pass).

