Formel 1 verlängert Vertrag beim Großen Preis der USA in Texas bis 2034

Die Formel 1 will in den Vereinigten Staaten weiter wachsen, einem Markt, der vor einigen Jahren noch irrelevant schien, aber jetzt die Zukunft der Formel 1 zu sein scheint. Am Wochenende des Großen Preises der Vereinigten Staaten, bei dem Max Verstappen zum vierten Mal in Folge gegen McLaren gewann, hat die Formel 1 bekannt gegeben, dass der Große Preis der Vereinigten Staaten fast ein Jahrzehnt lang auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas, stattfinden wird.

Der Vertrag mit der texanischen Rennstrecke, die 2012 eröffnet wurde, endet 2026, und es wurde eine Verlängerung um ein Jahr angekündigt, um die langfristige Zukunft des Grand Prix zu sichern, der jedes Jahr über 400.000 Zuschauer anzieht, die nicht nur vom Rennen unterhalten werden, sondern auf amerikanische Art auch von einer Pre-Show mit Musik (am vergangenen Wochenende war es der Country-Sänger Drake Milligan, der das aufführte, was sie "F1 Grid Gigs " nennen).

Letzte Woche wurde ein Deal zwischen der Formel 1 und Apple bekannt gegeben, um jedem Apple TV-Abonnenten in den Vereinigten Staaten die Formel-1-Berichterstattung zu ermöglichen, was Apple als Heimat für die Formel 1 bezeichnet, nachdem sie letzten Sommer den Brad-Pitt-Film produziert haben.

Laut Formel-1-Daten hat die Formel 1 in den USA eine Fangemeinde von 52 Millionen Menschen, was einem Wachstum von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und 47 % von ihnen sind zwischen 18 und 24 Jahre alt, wobei mehr als die Hälfte davon weiblich sind. Nächstes Jahr werden sie ein neues amerikanisches Team, Cadillac, mit Valtteri Bottas und Sergio Pérez in der Startaufstellung haben.

Ein vollwertiger Vergnügungspark, Cotaland, wird bald neben dem Circuit of the Americas eröffnet.