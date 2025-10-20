Liverpool erleidet die vierte Niederlage in Folge, und Rooney kritisiert Isak für seine unterdurchschnittliche Leistung

HQ

Liverpool erlitt die dritte Niederlage in Folge in der Premier League ( ausgerechnet gegen Manchester United) und den vierten Platz in der Gesamtwertung, der auch die Champions League zählt, was erneut bestätigt, dass die von Arne Slot trainierte Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr schlechter geworden ist, nachdem sie im Sommer 426 Pfund, 489 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hatte.

Unter all diesen Spielern brach Alexander Isak den Rekord als teuerster Transfer aller Zeiten im englischen Fußball und belegte nach Neymar und Mbappé den dritten Platz in der Gesamtwertung: Die Reds gaben 125 Millionen Pfund aus, 150 Millionen Euro mit Add-ons. Allerdings hat der Stürmer, der zuvor in Newcastle spielte, in allen Wettbewerben nur ein Tor erzielt, und das war im EFL Cup gegen den Zweitligisten Southampton: In der Premier League hat er noch nicht getroffen.

Manchester-United-Legende Wayne Rooney, heute Experte und Podcaster in der Wayne Rooney Show, sagte in seinem BBC-Podcast, dass Isak es nicht verdient habe, vor Ekitike zu spielen, wenn man seine jüngsten Leistungen sehe.

"Ich würde nicht gegen Isak spielen, er sieht nicht bereit aus, seit er aus Newcastle kommt. Er hat nicht trainiert, hatte keine Vorbereitung. Das ist so wichtig. Während Newcastle trainierte, saß er wahrscheinlich sechs Stunden am Tag zu Hause am Telefon mit seinem Berater und versuchte, einen Wechsel zu bekommen", sagte Rooney und bezog sich dabei auf die verspätete Verpflichtung durch Liverpool, die ihn in einem Moment in Konflikt mit seinem nun ehemaligen Verein brachte, als die Verhandlungen zwischen den Vereinen ins Stocken gerieten und er sich weigerte zu spielen.

"Es ist so schwierig, wenn man keine Vorbereitung hat. Er mag Dinge selbst gemacht haben, aber er zahlt den Preis dafür. Von seinen Leistungen her hat er es nicht verdient, vor Ekitike zu spielen", so Rooney abschließend.

Schlimmste Niederlagenserie für Liverpool seit 2014

Vier Niederlagen in Folge für Liverpool sind eine seltene Negativserie für Liverpool: Das letzte Mal war das im November 2014 der Fall. Obwohl Liverpool immer noch Dritter in der Premier League ist, vier Punkte hinter Arsenal, hat Liverpool 14 Tore erzielt, aber 11 kassiert, eine alarmierende Quote, die angegangen werden muss, wenn sie den Premier-League-Titel, den sie letztes Jahr gewonnen haben, verteidigen wollen.

Letzte Woche wählte Sports Illustrated die zehn schlechtesten Neuzugänge des Sommers in der Premier League aus, und Isak wurde Fünfter... mit zwei weiteren Liverpool-Spielern in den Top 2.