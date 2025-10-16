Nominierungen für den Golden Boy 2025: die besten jungen Spieler Europas (hinter Lamine Yamal)

HQ

Der Golden Boy Award, der von der italienischen Zeitung Tuttosport an den besten männlichen Fußballer unter 21 Jahren bei europäischen Klubs während des Kalenderjahres verliehen wird, hat die Liste der 20 Kandidaten (und 5 Wildcards) für die Ausgabe 2025 bekannt gegeben. Diese Liste besteht aus dem Golden Boy Football Benchmark Index (GBFB Index), einem Tool, das Daten von Spielern nach ihren Leistungen in europäischen Vereinen sammelt, indem Daten wie gespielte Minuten, Leistungen, Transferaktivitäten usw. verwendet werden.

Lamine Yamal führt den Index erwartungsgemäß an, wurde aber nicht berücksichtigt, da die Regeln vorschreiben, dass der Preis jedes Jahr an einen anderen Akteur vergeben wird, um eine größere Vielfalt und Sichtbarkeit für die jungen Talente in Europa zu gewährleisten.

Letztes Jahr hat natürlich Lamine Yamal gewonnen. Jude Bellingham gewann 2023, Gavi 2022, Pedri 2021, Haaland 2020. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Mbappé 2017, Pogba 2013, Messi 2005 oder Rooney 2004.

Nominierte für den Golden Boy 2025:

Diese Liste besteht aus den Top 20 des Index (abzüglich Jamal, der nicht berücksichtigt wurde).



Pau Cubarsí (Barcelona, 18)



Désiré Doué (Paris Saint-Germain, 20)



Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain, 19)



Senny Mayulu (Paris Saint-Germain, 19)



Dean Huijsen (Real Madrid, 20.)



Arda Güler (Real Madrid, 20.)



Franco Mastantuono (Real Madrid, 18.)



Ethan Nwaneri (Arsenal, 18)



Myles Lewis-Skelly (Arsenal, 19)



Jorrel Hato (Chelsea, 19)



Estêvão (Chelsea, 18)



Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur, 19)



Archie Gray (Tottenham Hotspur, 19)



Kenan Yildiz (Juventus, 20.)



Geovany Quenda (Sporting CP, 18)



Leny Yoro (Manchester United, 19)



Nico O'Reilly (Manchester City, 20)



Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen, 20)



Victor Froholdt (Porto, 19)



Mamadou Sarr (Straßburg, 20)



Platzhalter:

Dies ist eine kurze Liste von "Wildcards", die zwischen 21 und 100 ihres Index ausgewählt wurden.



Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, 20.)



Pio Esposito (Inter, 20.)



Rodrigo Mora (Porto, 18)



Giovanni Leoni (Liverpool, 18)



Aleksandar Stankovic (Club Brügge, 20)



Wer wird Ihrer Meinung nach den Golden Boy 2025 gewinnen? Der Gewinner wird im November bekannt gegeben. Der Gewinner wird von einer internationalen Jury aus 50 Journalisten ausgewählt.