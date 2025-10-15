Mercedes bestätigt, dass die F1-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli für 2026 bleiben werden

HQ

Eines der heißesten Themen in der Formel 1 war in letzter Zeit, was mit Mercedes und George Russell passieren würde, der nächstes Jahr vertragslos war... inmitten von Gerüchten, dass das britische Team an Max Verstappen interessiert sei, was der niederländische Fahrer trotz des Beharrens der Reporter mehrmals dementierte. Nun ist es offiziell: George Russell und Kimi Antonelli werden im nächsten Jahr ihre Fahrer sein, ohne Änderungen.

"Ich bin wirklich stolz darauf, unsere gemeinsame Reise fortzusetzen. Nächstes Jahr wird es mein 10. Mal sein, seit ich 2017 bei Mercedes unterschrieben habe", sagte Russell. "Es war bisher eine so lange und erfolgreiche Partnerschaft mit dem Team und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was vor uns liegt, vor allem, wenn wir nächstes Jahr eine der größten Regeländerungen in der Geschichte des Sports in Angriff nehmen."

Russell, in diesem Jahr Vierter in der Fahrerwertung und Sieger von zwei Rennen, darunter das letzte in Singapur, hat einen neuen Vertrag unterschrieben, und Antonelli, Rookie, der es geschafft hat, der jüngste Podiumsplatzierte in der Geschichte der Formel 1 in Kanada zu werden, wird ebenfalls weitermachen. Beide sind Produkte der Jugendakademie von Mercedes.

Wenn es nur deshalb so lange gedauert habe, habe man "die Verhandlungen ordentlich führen wollen", sagte Toto Wolff heute und dementierte Spekulationen erneut. "Unser Fokus liegt jetzt auf den letzten sechs Rennen des Jahres, in denen wir um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung kämpfen, und auf 2026 und einer neuen Ära in der Formel 1."