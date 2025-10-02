Kontroverse über Elfmeter, der Manchester City das 2:2 kostete: "Wirklich dummes Ding im Strafraum"

HQ

Manchester City verspielte seine Chancen auf einen perfekten Start von Champions League durch zwei Tore von Erling Haaland durch einen späten Elfmeter gegen Monaco, das Spiel endete 2:2. Der Elfmeter wurde von Nico Gonzalez verursacht, der den englischen Verteidiger Eric Dier am Kopf traf, der den Elfmeter später verwandelte.

Dieser Vorfall löste eine hitzige Debatte zwischen Spielern und Mitarbeitern beider Mannschaften aus, bei der ein Trainer von Monaco des Feldes verwiesen wurde. Schiedsrichter Jesús Gil Manzano wurde gebeten, die Aktion, die zunächst unbemerkt blieb, dem VAR zu überprüfen, und es wurde ein Elfmeter gegeben.

Wenn man sich die Wiederholungen ansieht, weisen viele Leute darauf hin, dass Dier den Ball zuerst trifft. Das Foul von Gonzalez wurde jedoch als gefährliches Spiel gewertet, da sein Fuß Diers Seite des Gesichts traf. Pep Guardiola sagte, das Foul sei "eine wirklich dumme Sache gewesen, die man in einem so wichtigen Spiel in der letzten Minute im Strafraum machen kann".

"Wenn du jemandem ins Gesicht trittst, ist das wohl ein Elfmeter. Es gab keinen Zweifel daran, dass sie einen Elfmeter geben würden. Man muss das Bild nur eine Sekunde lang auf dem Bildschirm sehen, und das ist ein Elfmeter im europäischen Fußball."

Diese Frustration ist verständlich, denn sie setzt sich, wie die BBC betont, mit einem Trend fort, bei dem Manchester City ein spätes Tor erzielt: eine 1:2-Niederlage gegen Brighton nach einem Gegentor in der 89. Minute, ein 1:1-Unentschieden gegen Arsenal, das Tor in der 93. Minute...