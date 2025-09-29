Die Simpsons bekommen 2027 einen zweiten Film

Es ist ein Jahr her, dass die Serie den Höhepunkt ihrer Popularität erreicht hat, aber es sagt ziemlich viel über den Status der Simpsons aus, dass sie gerade ihre 37. Staffel gestartet hat. Wir wussten bereits, dass es mindestens 40 dauern würde, aber Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie geben sich damit nicht zufrieden.

Denn 20th Century Studios enthüllt, dass Die Simpsons am 23. Juli 2027 einen neuen Film in die Kinos bekommen, wenn alles nach Plan läuft.

Ältere Fans könnten einen Flashback bekommen, wenn sie dieses Datum sehen, denn es ist fast genau 20 Jahre nach dem ursprünglichen Simpsons-Film. Wenn man bedenkt, dass wir immer noch fast zwei Jahre warten müssen, bevor wir diese Fortsetzung sehen können, sollte es nicht überraschen, dass Matt Groening und seine Crew noch nicht bereit sind, Details zur Handlung oder ähnliches zu enthüllen. Wir müssen uns mit dem Bild unten begnügen.

Die Zeit wird zeigen, ob Spider-Pig eine noch größere Rolle bekommt, jetzt, da die Simpsons und Marvel im Besitz derselben Firma sind.