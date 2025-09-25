Drohnen, die dänische Flughäfen stören, könnten von Schiffen aus gestartet worden sein... Hier wird gegen ein russisches Kriegsschiff ermittelt

HQ

Während Dänemark in höchster Alarmbereitschaft ist, weil Drohnenaktivitäten Flughäfen und Militärstandorte stören, wurde laut einem Bericht von Ekstra Bladet ein russisches Kriegsschiff still und leise vor der Südspitze von Langeland stationiert.

Schnell richtete sich die ganze Aufmerksamkeit auf zivile Öltanker, die ein wesentlicher Bestandteil von Putins Schattenflotte sind und als Startpunkt für Drohnenoperationen dienen könnten. Natürlich können Sie über den folgenden Link über diese drei untersuchten Schiffe lesen.

Doch nun hat der dänische Ableger mit einem Hubschrauber die Aleksandr Shabalin, ein russisches Landungsschiff der Baltischen Flotte, geortet, das mehrere Tage lang in der Nähe dänischer Gewässer brachgelegen hatte. Das Schiff hatte sein AIS-Ortungssystem abgeschaltet und war damit für die öffentlichen Schiffsdatenbanken unsichtbar geworden.

Alexander Schabalin // Shutterstock

Das Schiff wurde etwa 12 Kilometer östlich von Langeland und südlich von Lolland in Schlagdistanz zum dänischen Luftraum beobachtet, blieb aber knapp außerhalb der Hoheitsgewässer, was Fragen über seine mögliche Rolle bei den Drohnenstörungen aufwarf.

Die Aleksandr Schabalin ist mit Raketenwerfern, Maschinenkanonen und Flugabwehrgeschützen bewaffnet und kann bis zu 10 Panzer und 340 Soldaten transportieren. Zuvor war es bereits in Syrien im Einsatz und transportierte Personal und Ausrüstung zwischen Russland und seinem Militärhafen in Tartus.

Jacob Kaarsbo, ehemaliger Chefanalyst des dänischen Nachrichtendienstes, vermutet, dass es mehreren Zwecken gedient haben könnte: als Beobachtungsposten, zur Abschreckung oder als Ablenkung, während zivile Schiffe, die im Verdacht stehen, Drohnenoperationen zu unterstützen, Aufmerksamkeit erregten.

Nach dem Überflug wurde gesehen, wie sich das Kriegsschiff nach Nordosten bewegte, aber da sein AIS deaktiviert ist, bleibt sein aktueller Kurs unbekannt. Die dänischen Streitkräfte sind sich ihrer Anwesenheit bewusst, haben aber nicht bestätigt, ob das Schiff eine Rolle bei den Drohnenvorfällen gespielt hat.