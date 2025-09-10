Das ist der neue Ferrari 849 Testarossa

HQ

Der Ferrari Testarossa (was auf Italienisch Rothaariger bedeutet) wurde zwischen 1984 und 1996 gebaut und ist natürlich eines der kultigsten Modelle des Sportwagenherstellers aus Maranello, und jetzt feiert er ein Comeback, in neuem Gewand. Der Ferrari 849 Testarossa wird bald auf den Markt kommen, ist der Ersatz für den Hybrid-SF90 und obwohl er in Bezug auf das Design nur sehr wenig mit dem Originalauto gemein hat, ist er auf dem Papier ein echtes Performance-Biest. Ferraris neuer Vierliter-V8 mit Twin-Turbos ist das Herzstück und darüber hat Ferrari drei Elektromotoren gehängt, die dem neuen Testarossa 1050 PS verleihen. Von 0 auf 100 km/h geht es laut Ferrari in 2,2 Sekunden (!) und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 330 km/h. Es wird möglich sein, ihn rein elektrisch zu fahren, dann aber nur etwa 20 Kilometer. Der Preis beginnt anscheinend bei 500.000 US-Dollar und wird sowohl als Coupé als auch als Spider verkauft.

• Layout Twin-Turbo V8 - Trockensumpf

• Gesamthubraum 3.990 ccm

• Bohrung und Hub 88 x 82 mm

• Maximale Leistung* 830 PS @ 7.500 U/min

• Maximales Drehmoment 842 Nm @ 6.500 U/min

• Maximale Drehzahl 8.300 U/min

• Verdichtungsverhältnis 9,54:1

• Spezifische Leistung 208 PS/l