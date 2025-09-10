Sega und Atlus haben auf der Tokyo Game Show vier Titel anzukündigen
Und warum sollte man hier aufhören? Außerdem gibt es jede Menge Spiele, die sich die Besucher des riesigen Vide-Game-Events selbst ausprobieren können.
Vom 25. bis 28. September ist es Zeit für eines der größten Gaming-Events des Jahres. Dann beginnt die Tokyo Game Show, und in den letzten Tagen konnten wir berichten, dass Nintendo viel zu zeigen hat, dass Kojima Productions anwesend zu sein scheint und dass Microsoft plant, eine eigene Show in Verbindung mit der Messe zu veranstalten.
Jetzt hat Sega auch den Deckel auf das gelüftet (danke Gematsu), was es auf Lager hat - und es ist eine Menge. Neben einer Reihe von spielbaren Spielen werden sie und Atlus nicht weniger als vier Titel zusammen ankündigen:
Über die vier geheimen Spiele wird natürlich spekuliert, und viele glauben, dass es ein Lebenszeichen von der Persona-Serie geben wird und dass es an der Zeit ist, etwas von all den klassischen Sega-Franchises zu sehen, die der japanische Riese derzeit wiederbelebt.
Was denken und erhoffen Sie sich von Sega und Atlus? Kommentieren Sie unten und lassen Sie es uns wissen!