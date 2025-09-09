Hollow Knight: Silksong 5 Millionen Spieler in drei Tagen

HQ

Wir wussten, dass Hollow Knight: Silksong ein Hit werden würde, und wenn ihr immer noch Zweifel am Erfolg von Team Cherrys Metroidvania-Fortsetzung habt, solltet ihr euch die neuesten Statistiken ansehen, die zeigen, dass das Spiel in den ersten drei Tagen 5 Millionen Spieler angezogen hat.

Diese Statistiken stammen von Alinea Insight (via Insider Gaming) und geben uns auch einige weitere Informationen darüber, auf welchen Plattformen die Leute am häufigsten gekauft und Hollow Knight: Silksong gespielt haben. Steam ist hier der klare Gewinner, mit 3 Millionen gekauften Exemplaren und 50 Millionen US-Dollar Umsatz, die auf der Plattform generiert werden.

Mit einer Spitzenzahl von 587.000+ gleichzeitigen Spielern auch auf Steam fällt Hollow Knight: Silksong in die Top 20 der meistgespielten Spiele aller Zeiten auf Steam. An anderer Stelle sehen wir, dass eine Million Spieler das Abenteuer von Hornet auf der Game Pass-Konsole angenommen haben, wobei die letzte Million auf andere Plattformen wie PlayStation und Nintendo Switch aufgeteilt wird.

Wir sind sicher, dass die Verkäufe von Hollow Knight: Silksong im Laufe der Zeit steigen werden, aber wir müssen sehen, wie sehr dieser anfängliche Hype den Erfolg eines der am meisten erwarteten Spiele der letzten Jahre, wenn nicht sogar aller Zeiten, definiert.