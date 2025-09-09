Das ist der brandneue Cupra Tindaya (Concept)

HQ

Viele Hersteller drehen sich bei der Gestaltung ihrer Konzeptfahrzeuge völlig aus, um ihr zukunftsorientiertes Denken und Designbewusstsein zu demonstrieren, aber nicht Cupra. Jedenfalls nicht in diesem Fall. Der Cupra Tindaya wurde gestern Abend zum ersten Mal gezeigt und sieht bis auf ein paar kleine Details aus wie ein Serienmodell im EV-Segment, von dem wir bei Gamereactor Cars glauben, dass es Realität werden könnte.

Markus Haupt, amtierender CEO von CUPRA:

"Das CUPRA Tindaya Showcar ist mehr als ein Auto, es ist ein radikales Statement. Ein starker Ausdruck unserer Designsprache, unserer Werte und unserer Innovationen. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie unser Stamm auf diesen neuen Ausdruck unserer Vision reagiert. Während sich viele vom Fahrer entfernen, konzentrieren wir uns verstärkt auf das, was am wichtigsten ist - das Gefühl hinter dem Lenkrad. Unser Fokus wird immer auf dem Fahrerlebnis liegen. Wir glauben an unseren Stamm und an die Fahrer: Unsere Autos sind so konzipiert, dass sie sich voll und ganz ausdrücken können."