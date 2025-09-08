Nissan wird den Z Nismo mit Schaltgetriebe auf den Markt bringen

HQ

Nissan steht heute zwar auf den Knien, hat fast 14.000 Mitarbeiter entlassen, drei Fabriken geschlossen und braucht Kapital zum Überleben, aber das hält sie nicht davon ab, durch kluge Statements einen Hype zu erzeugen. US-Chef Christian Meunier sagte dem Podcast Automotive News, dass der Nissan Z Nismo bald ein manuelles Sechsganggetriebe bekommen wird, für diejenigen, die es wollen. Der Nissan Z wurde in der Vorproduktion als 400Z bezeichnet und beherbergt einen Dreiliter-V6 mit 420 PS.

Christian Meunier, Vorsitzender von Nissan Americas:

"Der Nissan Z NISMO stellt den Höhepunkt der zugänglichen Leistung in unserer Produktpalette dar. Wir schätzen die Leidenschaft für das Modell und suchen immer nach Möglichkeiten, das Fahrerlebnis zu bereichern. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Details bekannt zu geben."