Atlético de Madrid Champions League Kalender zur Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026

Der vollständige Kalender für die Champions-League-Phase wurde veröffentlicht, nachdemChampions League die Auslosung Anfang dieser Woche stattgefunden hat, und Atlético de Madrid kennt bereits seine Rivalen sowie die Reihenfolge für die acht Spiele dieser Phase.

Am Samstagmorgen hat die UEFA den vollständigen Kalender für die Ligaphase veröffentlicht, damit die Fans von Atlético de Madrid die Daten und Zeiten im Kalender markieren können. Dazu gehört ein Besuch in Liverpool gleich am ersten Spieltag...

Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für Atlético de Madrid: