Atlético de Madrid Champions League Kalender zur Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026
Daten und Zeiten für alle Spiele der Atleti Champions League 2025/26.
Der vollständige Kalender für die Champions-League-Phase wurde veröffentlicht, nachdemChampions League die Auslosung Anfang dieser Woche stattgefunden hat, und Atlético de Madrid kennt bereits seine Rivalen sowie die Reihenfolge für die acht Spiele dieser Phase.
Am Samstagmorgen hat die UEFA den vollständigen Kalender für die Ligaphase veröffentlicht, damit die Fans von Atlético de Madrid die Daten und Zeiten im Kalender markieren können. Dazu gehört ein Besuch in Liverpool gleich am ersten Spieltag...
Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für Atlético de Madrid:
- 17. September 2025 21:00 Liverpool FC (A)
- 30. September 2025 21:00 Eintracht Frankfurt (H)
- 21. Oktober 2025 21:00 Arsenal FC (A)
- 4. November 2025 21:00 R. Union Saint-Gilloise (H)
- 26. November 2025 21:00 FC Internazionale Milano (H)
- 9. Dezember 2025 21:00 PSV Eindhoven (A)
- 21. Januar 2026 18:45 Galatasaray A.Ş. (A)
- 28. Januar 2026 21:00 FK Bodø/Glimt (H)