Bayern München Champions League Kalender zur Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026

HQ

Bayern München kannte seine Champions-League-Rivalen nach der Auslosung Champions League in dieser Woche und gab alle Rivalen für alle 36 Mannschaften in der Champions League - Liga-Phase bekannt, die zwischen September 2025 und Januar 2026 stattfindet. Es stehen große Spiele an: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Aber wir wussten nicht, wann sie stattfinden würden.

Am Samstagmorgen veröffentlichte die UEFA den vollständigen Kalender für die Ligaphase, so dass die Fans des FC Bayern München die Daten und Uhrzeiten im Kalender markieren können, darunter ein Besuch beim Meister in Paris und im ersten Spiel die Begrüßung des Weltmeisters Chelsea.

Werfen Sie einen Blick in den Kalender (Zeiten in MEZ, eine Stunde weniger in Großbritannien).

Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für Bayern München: