Arsenal Champions League Kalender in der Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026
Daten und Zeiten für alle Spiele der Arsenal Champions League 2025/26.
Arsenal kannte seine Champions-League -Rivalen bereits, da die UEFA diese Woche die Auslosung der Champions League durchführte, bei der alle Rivalen aller 36 Mannschaften in der Champions League - Ligaphase, die zwischen September 2025 und Januar 2026 stattfindet, bekannt gegeben wurden. Es stehen große Spiele an: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Aber wir wussten nicht, wann sie stattfinden würden.
Am Samstagmorgen hat die UEFA den vollständigen Kalender für die Ligaphase veröffentlicht, damit die Fans die Tage für die interessantesten Spiele im Kalender markieren können. Für die Londoner sind es ein Besuch von Atlético de Madrid und Bayern sowie ein Ausflug nach Mailand.
Werfen Sie einen Blick auf den vollständigen Kalender unten (Zeiten in MEZ, eine Stunde weniger in Großbritannien).
Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für Arsenal:
- 16. September 2025 18:45 Leichtathletik-Club (A)
- 1. Oktober 2025 21:00 Olympiacos FC (H)
- 21. Oktober 2025 21:00 Atlético de Madrid (H)
- 4. November 2025 18:45 SK Slavia Praha (A)
- 26. November 2025 21:00 FC Bayern München (H)
- 10. Dezember 2025 21:00 Club Brugge KV (A)
- 20. Januar 2026 21:00 FC Internazionale Milano (A)
- 28. Januar 2026 21:00 FC Kairat Almaty (H)