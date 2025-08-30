Chelsea Champions League Kalender in der Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026

HQ

Champions League Die Auslosung fand Anfang dieser Woche statt und gab alle Rivalen aller 36 Mannschaften der Champions League - Ligaphase bekannt, aber wir kannten immer noch nicht den Kalender, einschließlich der Zeiten, für alle Spiele bis Januar 2026. Wir erwarten großartige Spiele und wissen jetzt, wann sie stattfinden werden, auch für Weltmeister Chelsea.

Die UEFA hat am Samstagmorgen den vollständigen Kalender für die Ligaphase veröffentlicht, und Chelsea-Fans können sich in ihren Kalender eintragen, wann sie einige der spannendsten Spiele ihrer Mannschaft sehen werden, darunter gegen Bayern München und Barcelona.

Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für Chelsea:

(Zeiten in MEZ, eine Stunde weniger in Großbritannien).