Paris Saint-Germain Champions League Kalender in der Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026

Die Titelverteidigung von PSG beginnt! Die UEFA kündigte diese Woche die Auslosung der Champions League an, bei der alle Rivalen aller 36 Mannschaften in der Champions League - Ligaphase, die zwischen September 2025 und Januar 2026 stattfindet, antreten. Es stehen große Spiele an: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Aber wir wussten nicht, wann sie stattfinden würden.

Die UEFA hat gerade den vollständigen Kalender für die Ligaphase veröffentlicht, einschließlich der Zeiten. Wir wissen jetzt, wer und wann der französische Klub seinen Titel verteidigen wird. Letztes Jahr wäre PSG in dieser Ligaphase fast ausgeschieden, nur um das Finale gegen Inter zu erreichen.

In diesem Jahr werden sie Barcelona besuchen und Bayern München empfangen, aber es gibt noch viel mehr. Werfen Sie einen Blick auf den vollständigen Kalender (Zeiten in MEZ, eine Stunde weniger in Großbritannien).

Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für Paris Saint-Germain: