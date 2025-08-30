Liverpool Champions League Kalender zur Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026

HQ

Die Fans von Liverpool kannten ihren Weg in der Champions League - Liga-Phase. Bei der Auslosung, die diese Woche für Champions League stattfand, wurden alle Rivalen aller 36 Mannschaften der Champions League - Ligaphase bekannt gegeben, die zwischen September 2025 und Januar 2026 stattfindet. Es stehen große Spiele an: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Aber wir wussten nicht, wann sie stattfinden würden.

Der vollständige Kalender für die Ligaphase der Champions League, insgesamt 144 Spiele in fünf Monaten, wurde veröffentlicht, damit die Fans die Tage in ihrem Kalender markieren können.

Viele hatten im vergangenen Jahr erwartet, dass Liverpool einer der Favoriten sein würde, aber sie schieden im Achtelfinale gegen PSG im Elfmeterschießen aus. Sie gewannen trotzdem die Premier League und sind immer noch eine der gefürchtetsten Mannschaften der Ligaphase... Real Madrid und Atleti sind bereit, an der Anfield Road zu Gast zu sein, plus ein Besuch in Mailand im Dezember.

Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für Liverpool:

(Zeiten in MEZ, eine Stunde weniger in Großbritannien)