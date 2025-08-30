Manchester City Champions League Kalender zur Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026

HQ

Die UEFA veranstaltete diese Woche die Auslosung Champions League, bei der alle Rivalen aller 36 Mannschaften in der Champions League - Ligaphase bekannt gegeben wurden, einschließlich , die zwischen September 2025 und Januar 2026 stattfindet. Es stehen große Spiele an: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Aber wir wussten nicht, wann sie stattfinden würden.

Das Warten hat ein Ende, denn die UEFA hat den vollständigen Kalender für die Ligaphase mit acht Spielen für jeden Verein bis Januar 2026 veröffentlicht. Und Manchester City hat große Spiele wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und einen Besuch im Bernabéu im Dezember.

Manchester City gewann die Trophäe zum ersten Mal im Jahr 2023, und das in einem Moment, in dem der Klub von Pep Guardiola der gefährlichste in ganz Europa zu sein schien... Das änderte sich jedoch im vergangenen Jahr drastisch, als sie das Achtelfinale nicht erreichten. Wird sich der Aufschwung in diesem Jahr wieder erholen?

Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für Manchester City: