FC Barcelona Champions League Kalender zur Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026

HQ

Diese Woche fand die Auslosung Champions League statt, bei der alle Rivalen aller 36 Teams in der Ligaphase bekannt gegeben wurden, die von September 2025 bis Januar 2026 läuft. Es stehen großartige Spiele bevor, und Barcelona ist an einigen der interessantesten beteiligt.

Am Samstagmorgen hat die UEFA den vollständigen Kalender für die Ligaphase veröffentlicht. Es war keine leichte Aufgabe: Acht Spieltage in fünf Monaten, insgesamt 144 Spiele, und einige Mannschaften werden weite Reisen auf sich nehmen müssen, vom Polarkreis bis fast nach China.

Barça war in der vergangenen Saison Torschützenkönig und war zum ersten Mal seit zehn Jahren ganz nah dran, das Finale zu erreichen. Wenn Sie dachten, dass uns ein großartiges Finale mit PSG verwehrt blieb, wird es endlich am ersten Oktober passieren, einem der Höhepunkte der Ligaphase... plus all das.

(Zeiten in MEZ, eine Stunde weniger in Großbritannien).

Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für FC Barcelona: