FC Barcelona Champions League Kalender zur Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026
Daten und Zeiten für alle Spiele der FC Barcelona Champions League 2025/26.
Diese Woche fand die Auslosung Champions League statt, bei der alle Rivalen aller 36 Teams in der Ligaphase bekannt gegeben wurden, die von September 2025 bis Januar 2026 läuft. Es stehen großartige Spiele bevor, und Barcelona ist an einigen der interessantesten beteiligt.
Am Samstagmorgen hat die UEFA den vollständigen Kalender für die Ligaphase veröffentlicht. Es war keine leichte Aufgabe: Acht Spieltage in fünf Monaten, insgesamt 144 Spiele, und einige Mannschaften werden weite Reisen auf sich nehmen müssen, vom Polarkreis bis fast nach China.
Barça war in der vergangenen Saison Torschützenkönig und war zum ersten Mal seit zehn Jahren ganz nah dran, das Finale zu erreichen. Wenn Sie dachten, dass uns ein großartiges Finale mit PSG verwehrt blieb, wird es endlich am ersten Oktober passieren, einem der Höhepunkte der Ligaphase... plus all das.
(Zeiten in MEZ, eine Stunde weniger in Großbritannien).
Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für FC Barcelona:
- 18. September 2025 21:00 Newcastle United FC (A)
- 1. Oktober 2025 21:00 Paris Saint-Germain (H)
- 21. Oktober 2025 18:45 Olympiacos FC (H)
- 5. November 2025 21:00 Club Brugge KV (A)
- 25. November 2025 21:00 FC Chelsea (A)
- 9. Dezember 2025 21:00 Eintracht Frankfurt (H)
- 21. Januar 2026 21:00 SK Slavia Prag (A)
- 28. Januar 2026 21:00 F.C. Kopenhagen (H)