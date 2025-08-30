Real Madrid Champions League Kalender in der Ligaphase: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele bis Januar 2026

HQ

Real Madrid kennt seine Champions-League -Rivalen, da die UEFA diese Woche die Auslosung der Champions League durchführte, bei der alle Rivalen aller 36 Mannschaften in der Champions League - Liga-Phase, die zwischen September 2025 und Januar 2026 stattfindet, bekannt gegeben wurden. Es stehen große Spiele an: Barcelona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Aber wir wussten nicht, wann sie stattfanden und in welcher Reihenfolge.

Jetzt, am Samstagmorgen, hat die UEFA den vollständigen Kalender für die Ligaphase veröffentlicht. Es war keine leichte Aufgabe: Acht Spieltage in fünf Monaten, insgesamt 144 Spiele, und einige Mannschaften werden weite Reisen auf sich nehmen müssen... Die Mannschaft von Xabi Alonso hat die längste Reise in der Geschichte des Wettbewerbs hinter sich.

Real Madrid, der erfolgreichste Klub des Wettbewerbs, hatte eine der härtesten Paarungen des Wettbewerbs, mit Rivalen wie Juventus, Manchester City, Liverpool und Benfica, und war einer der vier, die die Reise nach Kasachstan in der Nähe von China erhielten... was recht früh, im September, passieren wird.

Vollständiger Champions League - Liga-Phasenkalender für Real Madrid: