Xabi Alonso schließt sich Real Madrid in seinem Gegner gegen das LaLiga-Spiel in Miami an

Xabi Alonso, Trainer von Real Madrid, gab am Tag vor einem Ligaspiel seine erste reguläre Pressekonferenz: Der weiße Klub debütiert am Dienstag, 19. August, gegen Osasuna (20.00 Uhr, 21.00 Uhr). Neben technischen Entscheidungen (z. B. welcher Spieler als Rechtsverteidiger eingesetzt wird, Dani Carvajal oder Trent Alexander Arnold) wurde er auch nach der neuesten Kontroverse im spanischen Fußball gefragt: der Idee von LaLiga-Präsident Javier Tebas, ein Spiel zwischen Villarreal und Barcelona nach Miami zu verlegen, was von den meisten anderen Klubs sowie von Villarreal-Fans kritisiert wurde. denn das würde ein Heimspiel wegnehmen.

Real Madrid gab eine scharfe Erklärung ab, als sich die Kontroverse in der vergangenen Woche zuspitzte, und forderte die FIFA, die UEFA und den Höheren Sportrat in Spanien (CSD) auf, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass ein nationales Spiel im Ausland ausgetragen wird, was ihrer Meinung nach "einen sportlichen Vorteil verschafft" und "das Wettbewerbsgleichgewicht" stört.

"Ich stimme der Aussage des Klubs voll und ganz zu", sagte Xabi Alonso auf einer Pressekonferenz (via RTVE). "Zu Beginn des Wettbewerbs wussten wir, nach welchen Regeln wir spielen, und wenn sie geändert werden, muss dies mit einstimmiger Zustimmung aller Teilnehmer geschehen. Im Moment ist das nicht möglich, und alle LaLiga-Teilnehmer sollten zuerst konsultiert werden", sagte Alonso.