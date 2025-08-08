HQ

Während das Internet jeden Tag mit entzückenden Katzenbildern und -videos überflutet wird, haben Sie vielleicht seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages eine zusätzliche Ladung Schnurren beim Surfen bemerkt. Das liegt daran, dass die Welt den Internationalen Katzentag feiert, ein Datum, das eingeführt wurde, um das Bewusstsein zu schärfen und Wege zu finden, die Gesundheitsversorgung dieser Katzen weiter zu verbessern, abgesehen von der Verehrung der eigentlichen Herren und Besitzer Ihres Hauses.

Die Feier wurde vor 25 Jahren von der FAW ins Leben gerufen und macht die Ausgabe 2025 zu einem neuen Meilenstein in ihrer langen Geschichte. Kätzchen sind jedoch so beliebt, dass sie zwei andere, vielleicht weniger bekannte und eher auf die USA ausgerichtete Feierlichkeiten haben, wie den 20. Februar und den 29. Oktober. Ersteres wurde in Gedenken an Bill Clintons beliebte Socken gewidmet, die nach einer schweren Krankheit starben, während letzteres von Colleen Paige gefördert wurde, um die Adoption streunender Katzen zu fördern.

Neben der Umarmung deiner Miezekatze und der Sensibilisierung für Katzen und ihre Bedürfnisse in deinem Umfeld, empfehlen wir von Gamereactor dir, wenn du den Internationalen Katzentag mit audiovisuellen Medien für das ultimative Katzenwochenende feiern möchtest, Filme wie Flow und Videospiele wie Stray zu sehen.