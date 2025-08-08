Wann startet die Ligue 1 2025/26? Termine, Teams, Aktionen und alles, was Sie wissen müssen

HQ

Nur noch eine Woche bis zum Saisonstart in der höchsten französischen Fußballliga. Paris Saint-Germain hat nach dem Gewinn des Triples einen Lauf hingelegt, und trotz der Enttäuschung bei der Klub-WM scheinen sie derzeit die stärkste Mannschaft in Europa zu sein, und niemand kann sie stoppen.

Der Kalender der Ligue 1 steht fest: Der erste Spieltag beginnt am Freitag, den 15. August, und PSG spielt am Sonntagabend in Nantes. Paris FC, ein Aufsteiger in Paris, dem Nachbarn von PSG, debütiert am selben Tag gegen Angers.

Die Saison endet am 16. Mai 2025, aber wenn es ähnlich läuft wie im letzten Jahr, wird PSG schon viel früher gekrönt. Letztes Jahr kam kein Team auch nur in die Nähe, aber Lens, Monaco, Marseille und der Champion von 2021, Lille, waren in letzter Zeit ihre engsten Verfolger...

Ligue 1 Spieltag 1

Freitag, 15. August



Rennes vs. Marseille: 20:45 Uhr, 19:45 Uhr BST



Samstag, 16. August



Lens vs. Lyon: 17:00 Uhr MESZ, 16:00 Uhr BST



Monaco vs. Le Havre: 19:00 Uhr MESZ, 18:00 Uhr BST



Nizza - Toulouse: 21:05 Uhr MESZ, 20:05 Uhr BST



Sonntag, 17. August



Stade Brestois vs. LOSC: 15:00 Uhr MESZ, 14:00 Uhr BST



Auxerre vs. Lorient: 17:15 Uhr, 16:15 Uhr BST



Angers vs. Paris FC: 17:15 Uhr, 16:15 Uhr BST



Mets vs. RC Strasbourg: 17:15 Uhr MESZ, 16:15 Uhr BST



Nantes vs. PSG: 20:45 Uhr, 19:45 Uhr BST



Alle Teams aus der Ligue 1 2025/26

Im vergangenen Jahr stiegen Lorient, Paris FC und Metz in die Ligue 1 auf, während Montpellier, Saint-Étienne und Reims abstiegen. Dies sind die 18 Mannschaften, die in diesem Jahr in Frankreich in der ersten Liga kämpfen.