Wann startet die Bundesliga 2025/26? Termine, Aktionen und alles, was Sie wissen müssen

Kann es nach dem Schrecken 2024 noch jemand mit Bayern München aufnehmen?

Die Bundesliga-Saison 2025/26 steht vor dem Ende. Etwas mehr als einen Monat nach der Klub-WM ist die reguläre Saison fast da: Der Kalender der höchsten deutschen Spielklasse verrät, dass die Saison am 22. August beginnt und bis zum 16. Mai 2026 läuft.

Bayern München, der seit 2013 mit Ausnahme von 2024, als Bayer Leverkusen die Krone holte, alle Saisons gewonnen hat, wird seinen Titel verteidigen und versuchen, im Eröffnungsspiel der Saison gegen RB Leipzig die ersten Punkte zu holen. Die Zeiten für den ersten Spieltag von 34 sind:

Freitag, 22. August



  • Bayern vs. RB Leipzig: 20:30 Uhr, 19:30 Uhr

Samstag, 23. August



  • Leverkusen – Hoffenheim: 15:30 Uhr, 14:30 Uhr

  • Union Berlin vs. Stuttgart: 15:30 Uhr, 14:30 Uhr BST

  • Freiburg – Augsburg: 15:30 Uhr, 14:30 Uhr BST

  • Heidenheim – Wolfsburg: 15:30 Uhr, 14:30 Uhr

  • Frankfurt - Werder Bremen: 15:30 Uhr, 14:30 Uhr BST

  • St. Pauli – Borussia Dortmund: 18.30 Uhr, 17.30 Uhr

Sonntag, 24. August



  • Mainz 05 vs. Köln: 15:30 Uhr, 14:30 Uhr BST

  • Borussia Mönchengladbach – Hamburg: 17:30 Uhr, 16:30 Uhr

Alle Mannschaften der Bundesliga 2025/26

In dieser Saison kehren der FC Köln und der Hamburger SV in die erste Liga zurück, während Holstein Kiel und der VfL Bochum in die 2. Bundesliga abgestiegen sind. Das sind die 18 Teams in diesem Jahr in der ersten Liga:


  • FC Augsburg

  • Union Berlin

  • Werder Bremen

  • Borussia Dortmund

  • Eintracht Frankfurt

  • SC Freiburg

  • Hamburger SV

  • 1. FC Heidenheim

  • TSG Hoffenheim Sinsheim

  • 1. FC Köln Köln

  • RB Leipzig Leipzig

  • Bayer Leverkusen

  • Mainz 05 Mainz

  • Borussia Mönchengladbach

  • Bayern München

  • FC St. Pauli

  • VfB Stuttgart

  • VfL Wolfsburg

