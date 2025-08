Wann startet die Premier League 2025/26? Termine, Teams, Aktionen und alles, was Sie wissen müssen

HQ

Wenn Sie den Fußball im Sommer vermisst haben, obwohl die gesamte Klub-Weltmeisterschaft bis Juli stattfindet, haben wir gute Nachrichten: In etwas mehr als einer Woche kehrt der Spitzenfußball zurück, die Premier League beginnt offiziell am 15. August 2025 und dauert bis zum 24. Mai 2026.

Der Sommertransfermarkt wird noch bis zum 1. September geöffnet sein, so dass die Teams etwas Zeit haben werden, um zu beurteilen, ob sie einige Last-Minute-Verpflichtungen benötigen, bevor sie in die Saison starten, in der Liverpool letztes Jahr seinen Titel verteidigen und viele neue Gesichter ausprobieren wird, aber sicherlich mit harter Konkurrenz von Manchester City konfrontiert sein wird, die ebenfalls versuchen werden, sich gegenüber dem letzten Jahr zu verbessern. vom Vizemeister Arsenal und vom aktuellen Weltmeister Chelsea.

Titelverteidiger Liverpool wird am Freitag, den 15. August um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ als erstes gegen Bournemouth antreten. Der Rest folgt im Laufe des Wochenendes:

Samstag, 16. August



12:30 Uhr BST: Aston Villa - Newcastle United



12:30 Uhr: Brighton & Hove Albion - Fulham



12:30 Uhr: Nottingham Forest - Brentford



12:30 Uhr: Sunderland - West Ham United



12:30 Uhr: Tottenham Hotspur - Burnley



17:30 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Manchester City



Sonntag, 17. August



14:00 Uhr Chelsea - Crystal Palace



16:30 Uhr Manchester United - Arsenal



Montag, 18. August



20:00 Uhr Leeds United - Everton



Wenn Sie neugierig geworden sind, können Sie sich den vollständigen Zeitplan hier ansehen. Am 24. Dezember werden keine Spiele ausgetragen, und die Premier League sagt, dass der Zeitplan so gestaltet wurde, dass die Spieler über die Feiertage mehr Ruhezeit haben, da keine zwei Runden innerhalb von 60 Stunden stattfinden.

Alle Teams aus der Premier League 2025/26

Letztes Jahr stiegen Southampton, Leicester City und Ipswich Town ab, Leeds, Burnley und Sunderland nahmen ihre Plätze ein und schlossen sich 17 anderen für die erste Liga des englischen Fußballs im nächsten Jahr an: