Wann startet LaLiga 2025/26? Termine, Teams, Aktionen und alles, was Sie wissen müssen

Wir befinden uns noch mitten im Sommer, aber es ist bald an der Zeit, dass die neue Saison von LaLiga beginnt. Der Kalender für die erste spanische Fußballliga 2025/26 wurde bestätigt, einschließlich der wichtigsten Daten, die Sie in Ihrem Kalender markieren möchten, wie z. B. der nächste Clásicos.

LaLiga beginnt offiziell am Wochenende des 17. August 2025 und endet am Wochenende des 24. Mai 2026. Konkret werden die ersten Spiele am Freitag, den 15. August, ausgetragen, so dass wir mit der Zählung der Tage vor dem Start einer neuen Saison beginnen können, auch wenn der Transfermarkt im Sommer noch bis zum 1. September geöffnet ist.



Girona vs. Rayo Vallecano: Freitag, 15. August, 19:00 Uhr MESZ



Villareal vs. Real Oviedo: Freitag, 15. August, 21:30 Uhr MESZ



Alavés vs. Levante: Samstag, 16. August, 17:00 Uhr MESZ



RCD Mallorca vs. Barcelona: Samstag, 16. August, 19:30 Uhr MESZ



Valencia - Real Sociedad: Samstag, 16. August, 21:00 Uhr MESZ



Celta de Vigo vs. Getafe: Sonntag, 17. August, 17:00 Uhr MESZ



Athletic vs. Sevilla: Sonntag, 17. August, 19:30 Uhr MESZ



RCD Espanyol vs. Atlético de Madrid: Sonntag, 17. August, 21:00 Uhr MESZ



Elche vs. Betis: Montag, 18. August, 21:00 Uhr< CEST/li>



Real Madrid vs. Osasuna: Dienstag, 19. August, 21:00 Uhr MESZ



(Die Zeiten sind in Spanien in Ortszeit angegeben, in Großbritannien eine Stunde früher).

Der erste Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona findet am Wochenende des 26. Oktober in Madrid statt, der zweite in Barcelona am 10. Mai. Das erste Derby zwischen Real Madrid und Atlético de Madrid findet am 28. September im Metropolitan-Stadion statt, das zweite am 22. März im Bernabéu.

In Sevilla empfängt Sevilla am 30. November Betis, während Betis am 1. März das Derby gegen Sevilla austrägt.

Alle Teams aus LaLiga 2025/26

In diesem Jahr verteidigt der FC Barcelona den im Vorjahr gewonnenen Titel, den ersten in der Ära Hansi Flick.

Im vergangenen Jahr stiegen Leganés, Real Valladolid und Las Palmas in die zweite Liga ab. Ihre Plätze wurden von Real Oviedo, Elche und Levante eingenommen, die sich in diesem Jahr zu den 20 Erstligisten gesellen: