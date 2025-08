The Eternal Life of Goldman sieht im neuesten Trailer nach Jump'n'Run in Hülle und Fülle aus

HQ

Während des THQ Nordic Showcase präsentierte Entwickler Weappy einen weiteren Blick auf The Eternal Life of Goldman. Der 2D-Plattformer im Metroidvania-Stil ist aufgetaucht, um uns erneut in seine unvergessliche und fantastische Welt zu entführen, in der wir dem älteren Goldman auf seiner weiteren Jagd nach einem Schatz folgen, nach dem er sein ganzes Leben lang gesucht hat.

Der Trailer hat zwar eine visuell atemberaubende und gameplay-lastige Kulisse, wird aber von einer sehr düsteren und düsteren Tonspur erzählt, die eine Frau zu erzählen scheint, die sich daran erinnert, wie sie Goldman in seiner Jugend gegenüber ihrem Sohn kennengelernt hat. Dies entwickelt sich bald zu einer ziemlich emotionalen und düsteren Erzählung, die die Frage aufwirft, ob das Spiel ein viel verdrehteres Inneres haben wird.

Das Einzige, was der Trailer jedoch nicht geschafft hat, war, ein Update zum Veröffentlichungsdatum zu geben. Wir haben immer noch wenig bis gar keine Informationen darüber, wann The Eternal Life of Goldman erscheinen wird, da uns wieder einmal gesagt wird, dass wir das Spiel auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1 auf die Wunschliste setzen sollen.

Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer und eine Vielzahl neuer Bilder an.