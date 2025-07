Luka Dončić enthüllt seine körperliche Veränderung in Men's Health: Niemand wird ihn jetzt als fett bezeichnen

HQ

Luka Dončić wurde schon oft wegen seiner körperlichen Verfassung kritisiert. Während der Slowene, der seine Karriere bei Real Madrid begann, schnell zu einem der beliebtesten NBA-Spieler wurde und in die All-Star-Fünf-Teams gewählt wurde, wurde er oft wegen eines angeblichen Übergewichts angerufen, wobei einige Leute sogar sagten, dass er "fett" sei und seine Essgewohnheiten in Frage stellten, da er trotz seines Talents Er sah außer Form aus.

Diese Menschen werden es sich zweimal überlegen müssen, nachdem sie Dončić auf dem neuesten Cover des Magazins Men's Health gesehen haben. Ein ausführlicher Artikel über sein körperliches Training und seine strenge Diät wurde ebenfalls online gestellt. "Rein optisch würde ich sagen, dass mein ganzer Körper besser aussieht", sagt Doncic in dem Artikel über seinen Körperaufbau. "Wenn ich jetzt aufhöre, war alles umsonst."

Als Reaktion auf die neuen Fotos scherzen einige Fans, dass Nico Harrison, General Manager der Dallas Mavericks, Luka in seinen Jahren bei den Mavericks "fett beschämt" hat. Dončić wurde mitten in der Saison zu den Los Angeles Lakers getradet, und das Team um LeBron James hatte einen vielversprechenden Start. Bevor er jedoch über die nächste NBA-Saison nachdenkt, wird Dončić Slowenien in der Eurobasket (27. August bis 14. September) erneut anführen.