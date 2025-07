Gerücht: Ein neues Ghost Recon soll noch in diesem Jahr getestet werden

HQ

Wir nehmen die folgenden Informationen mit Vorsicht, denn es ist nicht das erste Mal in den letzten Jahren, dass wir uns über ein neues Ghost Recon-Spiel freuen. Ubisoft hat es versäumt, der Shooter-Serie Kontinuität zu verleihen, und hat sich stattdessen entschieden, seinem teambasierten Multiplayer-Spiel Rainbow Six einen weiteren Schub zu geben. Jetzt scheint es an der Zeit zu sein, dass sie bereit sind, über ein neues Ghost Recon mit dem Codenamen Ovr intern zu sprechen, und tatsächlich könnte es bereits 2026 veröffentlicht werden.

Das alles kommt von dem regelmäßigen Insider Tom Henderson von Insider Gaming, der behauptet, dass der nächste große Teil der Serie (nach dem abgesagten Ghost Recon Frontline und einem weiteren unangekündigten Projekt im Jahr 2023) mit einer Alpha-Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres bereit sein wird, in den Test zu gehen. Die vollständige Veröffentlichung würde, wenn diese ersten Tests gut verlaufen, etwa 12 Monate später, Ende nächsten Jahres, erfolgen.

Dies ist der Fall, wenn, wie ich bereits erwähnt habe, alle Tests hinreichend zufriedenstellend sind. Ubisoft ist an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr allzu viele grundlegende Fehler machen kann, und die Messlatte liegt sehr hoch.

Was erwartest du von einem neuen Ghost Recon?