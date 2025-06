Klub-WM: alle Finalisten im Achtelfinale und wenn die Spielpläne

HQ

Endlich ist die Mannschaft: die K.-o.-Phase bei der Klub-WM. Die Hälfte der Mannschaften ist ausgeschieden, nur noch 16 sind übrig, und das Achtelfinale beginnt an diesem Wochenende. Der Freitag ist ein Ruhetag, bevor es am Samstag bis in den Dienstag hinein (Mittwoch europäischer Zeit) wieder losgeht.

Wenn Sie die Action nicht verpassen möchten, finden Sie hier alle Runden-16-Spiele, die gespielt werden können:

Spielzeiten für alle Achtelfinalspiele der Klub-WM:



Palmeiras vs. Botafogo: Samstag, 28. Juni, 17:00 Uhr BST, 18:00 Uhr MESZ



Benfica vs. Chelsea: Samstag, 28. Juni, 21:00 Uhr BST, 22:00 Uhr MESZ



PSG vs. Inter Miami: Sonntag, 29. Juni: 17:00 Uhr BST, 18:00 Uhr MESZ



Flamengo vs. Bayern: Sonntag, 29. Juni: 21:00 Uhr BST, 22:00 Uhr MESZ



Inter vs. Fluminense: Montag, 30. Juni: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Manchester City vs. Al-Hilal: Dienstag, 1. Juli: 14:00 Uhr BST, 3:00 Uhr MESZ



Real Madrid vs. Juventus: Dienstag, 1. Juli: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Borussia Dortmund - Monterrey: Mittwoch, 2. Juli: 14:00 Uhr BST, 3:00 Uhr MESZ



So sehen Sie die Achtelfinalspiele der Klub-WM:

Denke daran, dass der Wettbewerb weltweit kostenlos auf DAZN zu sehen ist. Sie sind der Grund, warum die FIFA so obszöne Summen an Geld verschenkt... Hat sich Ihr Lieblingsteam qualifiziert? Das Viertelfinale folgt ab Freitag, dem 4. Juni, und das Finale findet am Sonntag, den 13. Juli, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ statt.