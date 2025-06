Carlos Alcaraz hat Emma Raducanu gebeten, bei den US Open im gemischten Doppel zu spielen: "Sie wird die Chefin sein" Carlos Alcaraz und Emma Raducanu werden im August bei den US Open an den Start gehen.

HQ Die US Open haben heute die ersten Teams bekannt gegeben, die für die Mixed-Doppel-Meisterschaft im August erwartet werden, und Alcaraz wird sich mit der beliebten britischen Spielerin Emma Raducanu zusammentun. Als er während einer Pressekonferenz bei der Queen's Championship (wo er mit einem Sieg gegen Adam Walton debütierte) darauf angesprochen wurde, bestätigte Alcaraz, dass er es war, der gefragt hatte, ob er mit Emma spielen möchte. "Ich dachte, dass ich nicht besser spielen könnte, wenn es nicht mit Emma wäre. Ich habe Emma gerade gefragt, ob sie mit mir Doppel spielen möchte. Ja, ich habe diesen besonderen Wunsch geäußert." Er erzählte, dass es "eine Weile, aber nicht so viel" gedauert habe, bis sie ihm geantwortet habe, und scherzte, dass "sie die Chefin sein wird". "Ja, ich kenne Emma schon sehr lange, also kennen wir uns. Ich habe ein wirklich gutes Verhältnis zu ihr. Es wird also einfach interessant." Alcaraz und Raducanu sind fast gleich alt, und letztes Jahr kursierte ein Klatsch über die Beziehung zwischen dem Spanier und dem Briten. Alcaraz lachte über diese Gerüchte, denn in Wirklichkeit waren sie haltlos, abgesehen davon, dass Raducanu Alcaraz in einigen Spielen anfeuerte. Ihr erstes professionelles Teaming bei den US Open wird sicherlich viele neue Witze bringen, während einige begeisterte Tennisfans versuchen werden, sie zu verschiffen... Colin McPhedran / Shutterstock