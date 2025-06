Real Madrid bei der Klub-WM: Termine, Rivalen und der Weg ins Finale

HQ

Real Madrid ist einer der 32 Klubs, die an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen. Natürlich führt Real Madrid die UEFA-Rangliste an, indem es zwei der letzten vier Champions-League-Ausgaben gewonnen hat, 2022 und 2024, was es natürlich macht, einer der beiden spanischen Vertreter in den USA zu sein.

Real Madrid, mit einem brandneuen Look und vielen neuen Gesichtern, darunter Trainer Xabi Alonso (sowie einige Legenden, die sich verabschieden), hat die Klub-Weltmeisterschaft bereits fünfmal gewonnen, mehr als jeder andere, aber dies kann als neuer Wettbewerb betrachtet werden (die Trophäe ist auch brandneu).

Spiele der Gruppenphase von Real Madrid bei der Klub-WM

Real Madrid ist Teil der Gruppe H, zu der Al Hilal aus Saudi-Arabien, Pachuca aus Mexiko (die gleiche Mannschaft, die Real im Dezember beim Intercontinental Cup besiegt hat) und der FC Salzburg (Madrid hat sie im vergangenen Januar in der Champions League mit 5:1 besiegt) gehören. Die Übereinstimmungen sind:



Mittwoch, 18. Juni: Real Madrid - Al Hilal: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Sonntag, 22. Juni: Real Madrid - CF Pachuca: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Freitag, 27. Juni: FC Salzburg - Real Madrid: 14:00 Uhr BST, 3:00 Uhr MESZ



Möglicher Weg für Real Madrid ins Finale bei der Klub-WM

Da Real Madrid Teil der Gruppe H ist, würden sie im Falle eines Einzugs ins Achtelfinale auf Mannschaften der Gruppe G treffen. Das bedeutet, dass ihre potenziellen Konkurrenten sind:



Manchester City



Wydad



Al Ain



Juventus Turin



Und je nachdem, ob sie den ersten oder zweiten Platz in der Gruppe belegten, spielten sie ihre Spiele auf:



Dienstag, 1. Juli: Sieger der Gruppe G vs. Zweiter der Gruppe H: 02:00 Uhr BST, 3:00 Uhr MESZ



Dienstag, 1. Juli: Sieger der Gruppe H gegen den Zweiten der Gruppe G: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Im Falle eines Sieges kämen die nächsten Gegner im Viertelfinale aus den Gruppen E und F:



Río de la Plata



Urawa Rote Diamanten



Monterrey



Inter Mailand



Fluminense



Borussia Dortmund



Ulsan HD FC



Mamelodi Sundowns



Danach könnten sie die Viertelfinalspiele am Freitag, den 4. Juli um 21:00 Uhr MESZ oder Samstag, den 5. Juli um 22:00 Uhr MESZ bestreiten und entweder eines der Halbfinalspiele am Dienstag, 8. Juli, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ am 8. Juli oder 9. Juli.

Glauben Sie, dass Real Madrid das Finale erreichen wird? Wenn sie dies schaffen, würden sie am Sonntag, den 13. Juli, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ spielen.